Goca Tržan otkrila: Raša je mene startovao, a svi su mislili da sam ja njega!

Pevačica Goca Tržan je, iako oštra na jeziku i vrlo otvorena, jedna nežna žena koja kroz svoje balade pokazuje svoje pravo ja.

Njena ljubavna priča sa Rašom Novakovićem krunisana je brakom, razlika u godinama ne predstavlja ništa kada su emocije i ljudi pravi… Ali svi su mislili da je Goca ta koja je zavela Rašu!

– On je mene startovao, on je mene strašno smarao. Svi su mislili da sam ja njega, ali ume i pilence da dohvati. Kada su nas otkrili, on je bio u fazonu “okej, reci šta da uradim.” Nas dvoje smo čitali knjige, gledali filmove, uživali jedno u drugom, to i dan danas radimo. – ispričala je Goca u emisiji Premijera.

Kaže da je svekrva voli i da je i ona njoj draga:

– Njegova majka je divna, ja imam divnu svekrvu koja moje dete doživljava kao unuku – iskreno je ispričala pevačica napomenuvši kako je nervira što joj lepe etiketu “kuguarke”.

– Mnogo sam osetljiva i krhka, ali to je rezervisano za ljude koje volim. – objasnila je ona bez želje da to i dokazuje svakome.