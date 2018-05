Emina Jahović: Skupila sam hrabrost i rekla “kraj”

Vest da se posle deset godina braka Emina Jahović i Mustafa Sandal razvode pokrenula je pravi senzacionalistički rolerkoster, kako u srpskoj tako i u turskoj javnosti. Jedni su prst krivice upirali ka istanbulskom muzičaru, tvrdeći da je njegova prevara kriva za krah ljubavi sa lepom pevačicom, dok su drugi za neverstvo optuživali Eminu, navodeći da je obnovila romansu sa nekadašnjim dečkom Markom Miškovićem. Preko etikete “preljubnica” ubrzo joj je nalepljena nova, sa natpisom “rasipnica”, a onda je na red došlo pitanje starateljstva nad sinovima Jamanom i Javuzom. Od činjenica, preko spekulacija do izmišljotina, medijska mašinerija postala je nezaustavljiva.

Svesna da jedino rečju, nikako ćutanjem, može da odbrani istinu, Emina za magazin “Hello!” prvi put progovori o razlozima koji su je razdvojili od najveće ljubavi. Na sedmom spratu hotela “Hilton”, u predsedničkom apartmanu, pop zvezda nam je otvorila dušu i otkrila sve o najtežem periodu u životu. Dok su se u pozadini smenjivale pesme sa njenog novog albuma “Dalje”, ova snažna žena krhke duše počela je ispovest o emotivnom brodolomu iz kojeg je, posle mučne borbe, konačno uspela da izroni i izbori se za vazduh.

Zanimljivo je da sve pesme sa ovog albuma govore o kraju ljubavne priče. U kom periodu su nastale?

– U poslednjih godinu dana, otprilike. Emotivne su i prepune autobiografskih momenata. “Karma” mi je lično veoma važna, mada svaka pesma ima svoju priču. Album je zabeležio veliki uspeh jer je publika prepoznala iskrena osećanja, iako se ne odnose svi tekstovi direktno na moj život. Kao umetnik stvaram imaginaciju koja ponekad izlazi iz lične perspektive, ali u sve što radim utkana je autentična emocija.

Koja emocija je dominirala u poslednjih godinu dana? – Usamljenost. Ne samo emotivna već u svakom smislu. Dugo živim u inostranstvu, a to nije jednostavno. Nedostaju mi porodica i prijatelji, što je naročito bilo izraženo u periodu kada se moj odnos sa Mustafom gasio. Ko kaže da je lako podneo razvod sigurno ne govori istinu. Razvod je zaista mala smrt. Umire sve što je nekad bilo, umirete vi kakvi ste bili u tom odnosu. Istovremeno, pod određenim okolnostima, rađate se kao sasvim nova osoba.

Zbog čega ste odlučili da se razvedete?

– Mustafa i ja bili smo par za primer, ali u jednom trenutku nestalo je ono nešto. Sad znam da je to nešto bila ljubav. Uvek ću ga voleti, ali ne kao muškarca, već kao čoveka i doživotnog prijatelja. Ne mogu da se složim sa klišeom da je u braku najvažnije poštovanje. Nas dvoje uvek smo poštovali jedno drugo, poštujemo se i danas i uvek ćemo, ali to nije presudno. Živim za ljubav i ne bih mogla da ostanem u odnosu u kojem je nema. Ljudi se zavaravaju verujući da je drugačije, pa s vremenom postaju nesrećni i skloni preljubi. Ni Mustafa ni ja nismo želeli da dođemo u tu situaciju. Zbog toga smo se i razišli. Isključivo zbog toga.

Ko je kome rekao da je kraj?

– Odluka je bila moja, ja sam izgovorila tu tešku reč, mada je bilo pitanje vremena kada će neko od nas dvoje to učiniti. Ipak, mislim da Mustafa nikada ne bi prvi… I nije bilo svađe. Ni tada ni kasnije.

Jeste li dugo preispitivali odluku o razvodu?

– Iza mene su dve godine tihe patnje i hodanja po žici. Zamišljala sam kako stojim na steni; ispred mene je bila reka, a iza ambis. Ako krenem nazad, pašću, ako pokušam da preskočim reku, možda uspem da nastavim dalje. Zbog toga novi album i nosi taj naziv. Smogla sam snage i skočila. Nisam pala sa stene, niti sam upala u reku. Preskočila sam je i krenula dalje. Za tako nešto potrebna je ogromna hrabrost, ali sam se odvažila. Bilo je trenutaka kada sam razmišljala – ili ću ostati i razboleti se ili ću rizikovati i otići. Nisam bila srećna, a gde nema sreće svi putevi vode u bolest, depresiju, tugu… Po prirodi nisam negativna osoba, niti neko ko se žali. Umem da istrpim, ali više nisam ni mogla, ni želela. Zato sam se usudila da kažem “kraj”.

Kako se osećate posle svega?

– Sasvim dobro. Ponosna sam što sam bila hrabra. Najgore je prošlo. Više nisam usamljena, osećam se bolje i vratila mi se energija. Teško sam podnela činjenicu da je našem braku došao kraj, ali znam da sam donela pravu odluku. Čudno je to stanje, kao zub koji vas mnogo boli, ali trpite iz straha da će odlazak kod zubara biti bolniji. I kad najzad odete, dok sedite u stolici i primiču vam klešta najviše se uplašite. Strašno je neprijatno dok čekate da se desi ono neizbežno, ali na kraju, kad se sve završi, osetite neverovatno olakšanje.

Kada mislite da je počeo vaš kraj?

– Recimo, pre dve godine. Ne donosim odluke na prečac i ne prenagljujem, ali kada nešto presečem, povratka nema.

Kada ste shvatili da ste stigli do tačke bez povratka?

– Letos, kada sam otišla u Novi Pazar i otvoreno rekla majci da više ne mogu. Dugo sam se mučila i borila sa sobom, ali posle razgovora sa njom znala sam da je odluka konačna.

Pored majke, kome se još obraćate kad vam je teško?

– Nikada ni sa kim nisam delila ono najdublje u meni. Jedino mi je bilo važno šta će reći majka, koja je naslućivala da nam ne cvetaju ruže, ali joj nije bilo lako da to prihvati. U prvom trenutku doživela je šok, ali je kao lekar i dobar psiholog podržala moju odluku. Razumela je zašto ne mogu da nastavim sa takvim životom. Brat i sestra, kao i bliski prijatelji, ubeđivali su me da ne prenagljujem, da sačekam još malo. Pokušavali su da učine sve što je u njihovoj moći da nam pomognu, ali to, nažalost, nije promenilo moj stav. Mnogi su me osuđivali, savetovali da se ne razvodim, da nikada više neću naći takvog partnera. Ja sam žena koja je dovoljna sama sebi, imam dva divna sina i poslednje o čemu razmišljam je drugi muškarac.

Kako su Jaman i Javuz prihvatili razvod roditelja?

– Nije bilo konkretnog razgovora, sve se odigralo nekako spontano. Nažalost, u našem okruženju više je razvedenih roditelja, nego onih koji su u braku. Najteže je bilo kada se Mustafa odselio, dečacima nije bilo lako da prihvate novonastalu situaciju. Ne živimo zajedno već deset meseci. U vreme kada su problemi bili najintenzivniji, ja sam promovisala album i trudila se da odgovorim na sve obaveze. Tada još niko ništa nije znao i nikome nismo pričali o problemima, sve dok nije postalo očigledno. Medijski pritisak bio je strašan, ali mi je donekle pomogao da presečem. U suprotnom, možda bih bila neodlučna još godinu, dve. Ali nisam dozvolila da mi od života oduzme još toliko.

U jeku priče o razvodu optuženi ste za neverstvo. Kako ste se nosili sa tim? – Kada je u Srbiji objavljena vest o mojoj navodnoj vezi sa Markom Miškovićem, što je potpuna neistina, turski mediji odmah su je preneli i predstavili me kao nevernicu. Doživela sam mnogo ružnih stvari, ali ta me je možda najviše zabolela. Uvek sam bila i uvek ću biti verna žena. Imam mane, kao svi, nisam savršena, ali postoje stvari u kojima sam isključiva. Jedna od njih je vernost. Nikada nisam prevarila supruga, niti sam uradila nešto što bi ga na taj način povredilo. Iako živim u okruženju u kojem mogu da radim šta hoću, nisam ni poželela da učinim tako nešto. Konzervativno sam vaspitana i imam određena moralna načela od kojih ne odstupam.

Turski mediji optužili su vas i za rasipništvo.

– Da, označena sam kao žena koja nema svoj novac i živi na račun supruga. Doveli su me u situaciju da sam se plašila da odem u tržni centar po najjeftiniju stvar, da kupim nešto deci. Ne trošim Mustafine pare, tačnije novac je uvek bio zajednički. Istina je, volim lepe stvari, ali radim i zarađujem. Kvalitet mog života nije se značajno promenio od kada nisam u braku.

Mediji su nagađali i kome će biti dodeljeno starateljstvo.

– Nas dvoje to nikada nismo dovodili u pitanje. Deci je mesto uz majku.

Pre izvesnog vremena na “Instagramu” ste vratili devojačko prezime. Znači li to da ste se i zvanično razveli?

– To sam učinila isključivo zbog posla. Mustafa i ja još se nismo razveli, a kada se to desi, promeniću prezime i u dokumentima. Ne znam kako će Jaman i Javuz reagovati. Mnogi su mi sugerisali da zadržim prezime Sandal, da mi je tamo gde živim bolje tako, ali meni bi zaista bilo čudno. Znam da sam dovoljno jaka da mogu sve sama da izdržim.

Kakav je sada vaš i Mustafin odnos?

– Odličan, s obzirom na okolnosti. U kontaktu smo. Na leto će biti petnaest godina kako smo se upoznali, što je gotovo pola mog života. Podrazumeva se da neko ko je toliko prisutan ostaje moj doživotni prijatelj i jedan od najvažnijih muškaraca.

Možete li da zamislite da vas jednoga dana upozna sa novom izabranicom?

– Svesna sam da će se nekad zaljubiti i biti srećan sa drugom ženom, možda će se i oženiti, ali o svemu tome razmišljala sam kada sam donosila ovu odluku.

Možete li sebe da zamislite kraj novog partnera?

– Još ne razmišljam o tome. Mnogo poštujem Mustafu i ne bih želela da ga na taj način povredim. Ni njega, ni naše sinove. Jaman je ljubomoran na sve što ima veze sa mnom, ne da me apsolutno nikome, pa se šalim da je on moj karmički otac. Javuz je drugačiji, nonšalantan je i manje posesivan.

Posle svega, verujete li da postoji trunka nade da Mustafa i vi u budućnosti prevaziđete ovu situaciju i ponovo budete srećan par?

– Kad god sam rekla “nikad više”, uvek sam to “nikad” i doživela. Niko od nas ne zna šta život nosi, ali u ovom trenutku tu opciju ne mogu da zamislim.

Emina, hvala vam na ovako iskrenom razgovoru.

– Hvala i vama. Ovo je prvi i poslednji put da govorim o razvodu. Intervju za “Hello!” odgovor je na sve neistine koje su se proteklih meseci pojavljivale u našim i turskim medijima.