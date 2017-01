Ekskluzivno za novi Hello! Ana Štajdohar: Nikolina i moja ljubav je na novom ispitu

U domu pevačice Ane Štajdohar i njenog supruga Nikole Demonje tokom proteklih praznika sve je odisalo razdraganim osmesima njihovih mališana. Dve godine posle rođenja kćerke Nie, skladan bračni par po drugi put ostvario se u ulozi roditelja kada je na svet došao sin Lav. Novi član porodice doneo je i novu energiju u njihov dom, a premorenost zbog obaveze oko dece i neizmerna sreća smenjuju se u njihovoj svakodnevici.

Kako je prvi porođaj za ponosnu majku bilo traumatično iskustvo, pre svega zato što je Nia bila prevremeno rođena beba, Ana se dobro pripremila za dolazak drugog deteta. Tako je rođenje Lava proteklo bez tenzije iako je bebi na rođenju pupčana vrpca dva puta bila obmotana oko vrata. Posle prvog zajedničkog porodičnog fotografisanja, Ana je u intervjuu za magazin “Hello!” otkrila sa kakvim se izazovima susreće kao majka dvoje mališana, ističući da je njen brak na novom ispitu.

Kako je izgledala prva proslava Nove godine i Božica u “proširenom sastavu”?

– Nikola i ja smo Novu godinu dočekali zajedno samo 2006. godine. Tada smo bili drugari, a kasnije nam poslovne obaveze nisu pružile priliku da budemo zajedno. Ja bih nastupala negde sa svojim bendom, a on sa Zdravkom Čolićem. Ove godine bila sam sama sa decom. Mališani su mi priredili celodnevnu žurku, pa nisam uspela ni da sednem, a malo je falilo i da zaspim stojeći. Treba li da napomenem da nije bilo šanse da ostanem budna do ponoći. Nia je, inače, oduševljena jelkom, lampicama, ukrasima i poklonima. Sjajna stvar kod roditeljstva je što počneš da se raduješ svemu onome na šta si s vremenom oguglao i otupeo. Ponovo prolaziš taj ciklus odrastanja, samo u drugoj ulozi. Ponovo mi je zabavno da kitim jelku kad vidim koliko nju to raduje. Božić smo proveli zajedno. Topli dom, nas četvoro, igračke na sve strane, taj slatki nered koga ne možeš da se oslobodiš kad dobiješ decu koliko god raspremao, muzika koju nam je birao Nikola, dok nam je Nia igrala, napolju mir koji posmatraš kroz prozor, bilo je čarobno. Mnogo volim ovaj period godine.

Koliko se vaš život promenio od kada ste dobili drugo dete?

– Dosta. Nia ima nešto više od dve godine, a Lav dva i po meseca. Može se reći da imamo dve bebe i svaka traži pažnju po čitav dan. Lagala bih kad bih rekla da je lako. Veoma je iscrpljujuće, potrebno je mnogo energije, pa i živaca. Noć provedem budeći se zajedno sa bebom, a onda celodnevna akcija u kojoj je uvek neko od njih dvoje gladan, treba mu presvući pelene, treba ga zabavljati, prošetati, uspavati. Iako imam pomoć, nije lako. Sada imam vremena za sebe u tragovima i iskoristim ga na najosnovnije, da jedem, da se istuširam i da uradim vežbe. Vreme za nas dvoje skoro da ne postoji. Deca vas vežu još jače, ali, u isto vreme i razdvoje. Vaša ljubav bude na novom ispitu. Bilo je dana kada smo toliko bili nervozni od umora da nismo mogli očima da se gledamo, pa to krijemo od dece, da ne osete, da njih slučajno ne remetimo, pa oluja prođe. Na istom smo brodu, nekad je lepo i sunčano, more mirno, a nekad talasi prete da vas progutaju. Mi se ne damo. Čuvamo naš mali svet, koji je, eto, u međuvremenu postao duplo veći. Ali, vredi svaka neprospavana noć, vredi svaki sekund. Nema ničeg vrednijeg od ljubavi i porodice.