Dragana Mirković: Umesto slavlja, uz zebnju i suze za Dan zaljubljenih

Povezane vesti



Dragana Mirković je svetog Valentina, Dan zaljubljenih ili po našem – svetog Trifuna, provela u zebnji i uz suze, jer se njen suprug, Toni Bjelić, nenadano razboleo i završio u bolnici zbog jake upale pluća.

Toni je morao da zbog temperature i opasnosti da upala pluća ne postane još rizičnija, morao da se nađe u bolničkom krevetu, a od njega se nisu odvajali ni Dragana, a ni deca Marko i Manuela.

Ipak, po savetu lekara i nakon detaljnih analiza, uz odgovarajuću terapiju, Toni je pušten na kućno lečenje, jer će mu uz voljenu suprugu i njenu brigu, bolest lakše i brže proći.

– Iako su svi u prvi mah bili veoma zabrinuti za Tonija, Dragani i deci bilo je bitno da se Toni uz dobru terapiju leči blizu njih, da bude kod kuće. Lekari su to dozvolili, pa je Dragana suprugu mogla da priredi i iznenađenje za Svetog Trifuna, koji su i proslavili u svom domu u Beču – kaže izvor blizak našoj folk pevačici.

Da bi proverili da li se radi o tačnoj vesti, pozvali su Draganu, s pitanjem o zdravlju njenog supruga i o trenutnoj situaciji.

– Tačno je to što ste saznali, Toni ima jaku upalu pluća, ali je izašao iz bolnice i sada smo kod kuće. Sve će biti u redu, hvala vam – rekla je ljubazno Dragana Mirković za Espreso.

Inače, Dragana je u intervjuu za naš magazin ispričala o svojoj privrženosti suprugu, o tome koliko joj njena ljubav značii i šta je sve bilo potrebno da bi njihova veza bila čvrsta kao što je danas.

Šta je obeležilo proteklih šesnaest godina vašeg braka?

– Ako izuzmemo rođenje dece što je van svake konkurencije, naš brak obeležio i sklad koji je prouzrokovan sličnošću naših karaktera koja je toliko velika da i mene samu nekada fascinira. Oboje smo osobe koje vole život, ljude i sve ono što se smatra pravim vrednostima. Mnogo sam srećna što sam našla upravo onakvu osobu koja mi je trebala i koja zna da zadovolji moje suštinske potrebe i razume sve moje emocije jer i on oseća isto. Ta sličnost odmah proizvodi i bezuslovnu podršku iz koje proizilazi i bezuslovna ljubav. Kada ste slični kao osoba pored vas onda nema razloga za razmirice, a ne daj Bože svađe. Pošto me često pitaju u čemu je tajna dobrog braka, uvek kažem u tome da pronađete pravu osobu. Jer čovek u vezi može da bude sa različitom osobom i da se rukovodi time da se suprotnosti privlače, ali za brak su suprotnosti pogubne. Da se vratim na vaše pitanje, kada pomislim da naš brak prve asocijacije su mi skladan i topao odnos, bez imalo povišenih tonova. – ispričala je iskreno Dragana, a šta je još otkrila u razgovoru za Hello! možete pročitati klikom na ovaj link!

Dragana je objasnila i da je za srećan i idiličan brak potrebno jako malo, samo ono što nosite u srcu i duši. Pogledajte njihove osmehe i sve će vam biti jasno…