Dragana Mirković: Privatno imam mnogo skuplju, brendiranu garderobu od one koju nosim na sceni

Jedna od najvećih balkanskih zvezda na sceni je više od 30 godina zahvaljujući raskošnom talentu koji poseduje. Omiljena je među publikom i za njene nastupe se uvek traži karta više.

Ipak, zbog svoj specifičnog načina oblačenja često se nalazi na meti kritika modnih znalaca a sada Dragana Mirković objašnjava zašto na nastupima ne nosi markiranu garderobu.

– To je zato što to smatram nebitnim. Nebitno je šta nosimo na sebi. Privatno imam mnogo skuplju, brendiranu i kvalitetniju garderobu od one koju nosim na sceni. Generalno više privatno nosim ono u čemu se lepo osećam. Scena traži nešto drugačije, vrlo često se mnogo lepše slika nešto što je jeftino nego nešto skupo. Ali govoriti o sumama je glupost, to je pre svega degradiranje mene kao osobe. Mnogo više volim da govorim o nekim svojim lepim karakteristikama ili osećanjima. Delima, na kraju krajeva. Važnije je ono što činim nego da govorim o ciframa i garderobi. Meni je to zaista degutantno. Zato i ne pričam o tome – kaže pevačica za “Blic.

Iza Dragane je težak i stresan period. Naime, njenom suprugu Toniju Bijeliću nedavno je dijagnostifikovana aneurizma na mozgu zbog čega je on hitno operisan.

Ona je zbog toga pauzirala sa poslom, a tek kada se Tonijevo stanje stabilizovalo održala je koncert u Tuzli.

Kako se on tada oporavljao i nije mogao da je bodri na ovom koncertu, Dragana mu je atmosferu prenela live snimkom.

– To nikad nijedna zvezda nije uradila na koncertu, da se lajv uključi sa svojim suprugom koji je kod kuće. Uopšte u tom trenutku nisam razmišljala kako ću sebe snimati i iz kog ugla. Iz tog položaja iz kog sam sebe snimala nijedna koleginica nikada ne bi uradila, jer treba lepo izgledati. Meni to nije bilo ni na kraj pameti. Jako mi je značilo da mu prenesem kako je na koncertu. Veoma teško nam je palo to razdvajanje, pa smo želeli da se preko “face time” vidimo. Nedostajao mi je tokom celog koncerta. A s druge strane, htela sam da zahvalim publici koja je bila uz mene, znajući koliko mi je teško zbog svega. Njihove pozitivne misli su mi jako mnogo značile. Tako su me oduševili, čak su u jednom trenutku skandirali Tonijevo ime svi uglas, a ja sam Toniju samo rekla: “Je l‘ čuješ?” Kada sam došla kući, rekao mi je: “Bio sam sav mokar, to je takav naboj emocija bio. Mogu da zamislim tek kako je tamo bilo, to je bio najemotivniji trenutak u mom životu” – rekla je Dragana za Blic.