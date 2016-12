Dragana Mirković: Dete sam Jugoslavije, gde je postojalo određeno vaspitanje

Folk pevačica Dragana Mirković je na snimanje novogodišnjeg programa na svojoj televiziji došla sa svojim roditeljima, a tom prilikom je i objasnila zašto se trudi da porodicu i privatnost zaštiti od medija…

– Moj suprug, deca i roditelji nisu u javnom poslu i poštujem njihovu želju da ostanu anonimni. Trudim se da ih zaštitim jer nije lako biti deo javnosti, ima zlonamernih. Dovoljno je što se ja slikam, sad samo da očvrsnem još malo. Nekada sebi kažem: pa dobro, nećeš plakati, već ćeš se boriti – kaže Dragana Mirković za Blic, koja ističe da je danas potpuno drugačije u odnosu na vreme kada je ona započinjala karijeru.

– Na početku karijere sam bila zaštićena, svi su me gledali kao dete, zvali su me mala. Halid Muslimović me i dalje zove „devojčice“, što je lepo čuti sa 48 godina. Zahvalna sam što sam imala podršku i poštovanje, mada sam kasnije morala sama da se borim jer su dolazili neki novi ljudi. Danas je problem to što se pojavilo dosta neškolovanih u svim branšama koji su kao sa ulice pokupljeni, a tu već slabo plivam. Dete sam Jugoslavije, gde je postojalo određeno vaspitanje u državi: ako napraviš grešku i obrukaš se, više ne postojiš. Meni je uvek bilo stalo da se ne plašim jer nije postojalo ništa ružno ni u mom privatnom ni u mom poslovnom životu, i to je ono što me sve vreme čini sigurnom – objašnjava Dragana.