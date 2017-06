Đorđe Balašević pred koncert: Ja sam u Tuzli domaći, na svome

Nakon nastupa u Čakovcu i Zadru, Đorđe Balašević nastavlja turneju, koncertom s nazivom “Tajni gaz” na stadionu Tušanj u Tuzli, u petak 30. juna.

U razgovoru za “Al Jazeeru Balkans”, legendarni Balašević govori o uspomenama na Bosnu i Hercegovinu, prvom nastupu u Tuzli, koncertu koji je, kao UN-ov ambasador dobre volje, održao u Sarajevu odmah nakon rata, ali i o tome kako vidi region danas, koliko je odmakao proces pomirenja i kakva je perspektiva naroda koji su iza sebe ostavili zajedničku zemlju i tragičnu prošlost.

-Ja sam odličan gost, retko dolazim i kratko ostajem. U Tuzli nisam bio predugo i baš sam zažaleo i zainatio sam se da idem.Ona je uvek za mene bila veliko iznenađenje jer, pre svega, Tuzla baš i nije neki najlepši grad na svetu. Onaj deo kada se dolazi, kada se naiđe na one visoke peći, pa onda ako je još neko vreme jesenje, prođe se kroz sva ona mesta gde se tovari ugalj, gde je uvek bio blatnjav put… Međutim, onda odjednom dolazi Tuzla – ultrapozitivna, ističe on.

Slavni kantautor se prisetio svog prvog nastupa koji je imao u dvorani Tehnološkog fakulteta. Njegovi prijatelji iz benda “Neoplanti”, koji su tada sa njim nastupali, sedeli su ispred dvorane i “pili neko pivo što im uopšte nije bio problem“.

-Nigde nije bilo ljudi. Ja sam rekao: “Gde su ljudi”?. Oni su rekli: “Ovde nije bila nikakva reklama i nešto je puklo, nema nikog, evo mi čekamo da se neko pojavi, nema nikog”. Ja sam bio, onako, još relativno na početku karijere, malo zbunjen ali sam se trudio da to ne pokažem. “Pa dobro, to se dešava, ne možemo baš svuda naići na publiku.” pomislio sam, ispričao je pevač koji je potom je ušao u dvoranu – koja je već bila ispunjena do poslednjeg mesta

-Već su svi bili tamo, nikog nije bilo ispred dvorane. Svi su bili unutra i zauzeli mesta svuda okolo… Koncert je bio strašan, svi su pevali… Toliko mi je to ostalo u sećanju da je Tuzla uvek bila podvučena kad god smo radili turneju. – rekao je Balašević.

Celu emisiju pogledajte na sledećem linku: