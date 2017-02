Danica Maksimović otkrila tajnu o Bajagi: Bio je fasciniran Napoleonom

Povezane vesti



Naša proslavljena glumica Danica Maksimović pored dugogodišnje uspešne karijere, poslednjih nekoliko meseci je angažovana i u šou programu koji se emituje na TV Pink “Ja imam talenat”, u kome je članica žirija i stručnim savetima usmerava kandidate.

Ona i mnogobrojni gledaoci mogli su da u toj emisiji vide neke zaista potresne priče koje govore o tome kako su neki od učesnika tog šoua imali veoma teško detinjstvo, pa se u izjavi za pink.rs podsetila kako je ona odgajala svog sina.

Iako se nikada nije udavala, Danica više od tri decenije uživa sa svojim nevenčnim suprugom, biznismenom Todetom Lolićem kojem je pre 37 godina podarila sina, uspešnog reditelja Miloša Lolića. Danica svoje devojačko prezime nije promenila, a venčani papir za nju nema neko posebno značenje, i za to ima dobar razlog.

– Ja sam veoma inovativna i ispred vremena. Vodolija sam u horoskopu, a one su veoma intuitivne i vole slobodu. Ako nekog volim i imam podršku, a isto to i pružam nema potrebe ni za kakvim papirima. Nisam želela da svom detetu priredim to da sutra treba da proživljava razvod roditelja. On je sada odrastao čovek, sve smo se uvek dogovarali normalno i nismo imali nikakvih problema. Ja sam svoje prezime zadržala, a mnogi to ne bi ni znali da to nisam rekla. Moj sin je od malih nogu dolazio u pozorište gde sam ja radila. On se zbog toga i opredelio da postane reditelj i sada ima veoma bogatu karijeru – kaže Danica.

Posle uspešno odigrane predstave, Danica kaže da voli da ostane u klubu gde uživa u razgovoru sa svojom publikom, a ponekad uspeh sa svojim kolegama proslavi i u kafani gde voli da čuje hitove Tome Zdravkovića.

– Volim da u kafani naručim pesme Tome Zdravkovića. Svaku njegovu pesmu volim da čujem u kafani i može da me dirne. Volim izvornu muziku, a uvek ću pamtiti kako je Toše otpevao pesmu “Zajdi zajdi”. Volim ja i Čolu i Bajagu i Merlina. To su pevači za sva vremena. Bajagu znam s početka karijere. Kada je osnovao bend odvela sam ga u pozorište i on se maskirao u Napoleona, bio je fasciniran time. Od prvih njihovih taktova i početaka ja sam uz njih – kaže glumica.