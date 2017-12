Ceca Ražnatović: Neki trenuci su bili toliko teški da sam mislila da nikada neće proći

Iako uživa status jedne od navećih zvezda sa ovih prostora, uz koji idu i slava, uspeh, novac i raskoš, Cecu život nije mazio. Mlada je zakoračila u svet estrade, a godine su joj, pored ogromnog uspeha, donele i bolne životne trenutke. Sama je odgajila dvoje dece, a o teškim danima danas govori sa osmeh na licu.

– Neki trenuci su bili toliko teški da sam znala da pomislim da nikada neće proći jer sam pre svega čovek od krvi i mesa, proživljavam sve kao i drugi ljudi. Taj neki bol ne može da se preživi, ali kao što kaže moja pesma, “živ se čovek na sve navikne”. Prosto, nismo ni svesni kada nas život stavi pred neka iskušenja da nas zapravo ispituje koliko smo jaki i koliko možemo da izdržimo. To je iskušenje kakav teret možemo da podnesemo i koju količinu. Na svašta može da se navikne čovek i da se prilagodi, ali prosto nije svestan dok mu se ne dese neke situacije – kaže Ceca za “Blic Puls”.

Iako je često otvoreno pričala o tome da voli da razgovara sa svojim duhovnikom, sa kojim joj razgovori prijaju, ona kaže da je snagu za sve nedaće crpela iz porodice.

– Moja najveća podrška uvek je bila porodica. Kada god govorim o tome šta mi je pomagalo u teškim trenucima jeste porodica. To su činjenice. Svu svoju snagu i podršku crpela sam od njih. Ne želim da zvuči kao neki stereotip, ali najiskrenije to je jedina prava istina. Tu je sve vreme bila i moja publika koja mi je pružala potpunu podršku i ljubav u svim trenucima – kaže Ceca kojoj su roditelji, deca i porodica sestre Lidije, koja je donedavno živela s njom u vili, davali vetar u leđa.

Bez obzira što je na malim ekranima viđamo veselu i nasmejanu, folk divu privatno rastuže mnoge stvari zbog kojih se ne libi da plače, doista to radi u svoja četiri zida.

– Uvek me rastuže priče o bolesnoj deci i tužne ljudske sudbine, na to nikada ne ostanem čvrsta i imuna. Ali kada su deca u pitanju, to me razara – priznaje Ceca koja je nedavno ispunila želju deci oboleloj od kancera i posetila ih sa ćerkom Anastasijom.

Ražnatovićeva je nedavno i sama imala zdravstvenih problema kada joj se zadržavala voda u organizmu, zbog čega joj je bio usporen metabolizam.

– Nije to bilo ništa strašno da bih bila uplašena. To su neke stvari koje se ženama dešavaju. Kada sam ispričala to u emisiji, ispalo je kao ispovest o teškoj bolesti, a nije tako. Jasno želim da stavim do znanja da nisam imala nijedan zdravstveni problem toliki da bi to bio bauk ili da bih bila uplašena. To je nešto što se dalo sanirati, živa sam i zdrava – poručuje folk diva i ističe da je na konstataciju doktora šta joj se događa u organizmu reagovala vrlo trezveno.

– Ponašala sam se kao da su mi rekli da imam kijavicu, znate da ćete prezdraviti.

Zbog ovih problema, pevačica je u jednom trenutku nabacila nekoliko kilograma, ali ih je u međuvremenu skinula.

– Nije uopšte bilo teško vratiti se na staru figuru. Prosto nisam ni osetila tu razliku, samo se telo vratilo gde treba i kako treba. U tome su mi pomogli, naravno, treninzi na koje sam krenula, kao i masaže – otkriva Ceca, koja je zanosnu figuru pokazala i na snimanju spota za duet sa Sašom Matićem “Lažov notorni”.

Kažu da su lavice one žene koje posle raskida ostanu u dobrim odnosima sa bivšim partnerima, zbog čega smo pitali Cecu da li je i sa njom takav slučaj.

– Zašto da ne, naravno da jesam. Nisam osoba koja ima neprijateljski stav. Dešavalo se nešto, potom nestalo, zašto ne bih ostala u korektnim odnosima?! Nisam neko ko ispija kafe i nastavlja druženje jer smatram da tu prijateljstva nema, ali kada se sretnemo, lepo se pozdravimo, što da ne? Uvek sam za takav fer odnos. A što se tiče druženja i prijateljskih odnosa, znate kako, imamo svoje prijatelje koji su od početka bili prijatelji i to im je uloga u mom životu – objašnjava folk diva.