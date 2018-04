Boris Beker: Novakova snaga je njegov karakter

Bivši trener Novaka Đokovića Boris Beker smatra da je srpski teniser uradio pravu stvar kada je ponovo angažovao Marijana Vajdu.

-Iskreno, kada sam video kako igra u Indijan Velsu i Majamiju, jasno je bilo da mu je promena prekopotrebna. Dobro znam Marijana i on je sigurno jedan od najboljih trenera sa kojima sam radio u životu! On i Novak su bili nerazdvojni godinama i prava je stvar što su se vratili jedan drugom. To je odličan potez! Nadao sam se promeni i ova je savršena. Njegov stil treniranja savršeno odgovara Novaku, rekao je Beker za francuski “L Ekip”

Nemac je dodao i to da se Noletu “mora reći i ono što ne želi da čuje”.

-Trener mora da kaže igraču ono što ovaj ne želi da čuje. Novakova snaga je njegov karakter. On nije kompjuter na kojem samo pritisneš dugme i on to primeni. Novak je pametan igrač kojeg moraš da ubediš da je nešto dobro za njega, a kada shvati postane kao mašina.

A post shared by Novak Djokovic Fan Club (@novakfanclub) on Apr 18, 2018 at 6:34am PDT

Kako sada stvari stoje, slovački stručnjak će ostati uz Srbina do kraja takmičenja na Rolan Garosu. Inače, Novak Đoković dobio je specijalnu pozivnicu za nastup na turniru iz Serije 500 naredne nedelje u Barseloni, navedeno je na zvaničnom sajtu takmičenja.

Najbolji srpski sportista u istoriji posle dvanaest godina nastupiće u Kataloniji, kada je poražen već u prvom kolu, što će mu svakako biti odlična provera pred nastavak sezone na zemljanoj podlozi, odnosno drugi Grend Slem sezone – Rolan Garos.

Glavni favorit jeste prvi reket sveta i ‘kralj šljake’ Rafael Nadal, a tu su još i Tim, Grigor Dimitrov, David Gofan, kao i svi španski teniseri iz Top 100.