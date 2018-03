Anja Stojković: Postala sam gospođa Valente iako obožavam devojačko prezime

Ljubavna priča Anje Stojković i Uga Valentea počela je pre četiri godine, posle sudbonosnog susreta na Mikonosu. Ćerka legendarnog Dragana Stojkovića Piksija i francuski reli-vozač u septembru 2016. postali su roditelji devojčice Indije Rouz, nekoliko meseci pošto je proslavljeni sportista u mondenskom letovalištu Portofino zaprosio svoju izabranicu. Obećanje da će postati njegova supruga Anja je ispunila 17. februara na građanskom venčanju u Parizu.

– Bilo je lepše nego što sam očekivala. Posebno me je iznenadio tatin dolazak, jer je neposredno pred svadbu završio pripreme u Australiji. Posle osmočasovnog leta stigao je u Kinu, prepakovao kofere i prvim avionom krenuo za Pariz. Putovao je dvanaest sati. Ipak, njemu to nije predstavljalo prepreku da bude sa nama na tako važan dan. Neizmerno sam srećna što su naše porodice bile na okupu, to nam je mnogo značilo – prenosi dvadesetšestogodišnja lepotica utiske za “Hello!”.

U krugu najbližih, mladenci su razmenili bračne zavete i burme, a Anja je tom prilikom uzela suprugovo prezime.

– Da, postala sam gospođa Valente. Teško mi je palo, jer obožavam devojačko prezime, ali želela sam da se moj muž, ćerka i ja ubuduće isto prezivamo. U skladu sa francuskom tradicijom koja nalaže da supružnici jedno drugom kupuju burme, Ugu sam odabrala jednostavan prsten od platine, a on meni dijamantski, jer zna da obožavam nakit i drago kamenje.

Ceremoniji je prisustvovala i njihova jednogodišnja ćerka.

– Na venčanju, Indiju je u naručju držala moja majka. Iako nije znala šta se tačno dešava, bila je veoma uzbuđena, dok se kasnije, uz zvuke muzike, opustila i oraspoložila. U opštini nas je dočekao trio francuskih muzičara, koji su po završetku ceremonije zasvirali “Tamo daleko”. To nas je posebno dirnulo. Čin venčanja doživela sam veoma emotivno. Bila sam uzbuđena, sve se desilo nekako brzo, ali sećam se trenutka kada su nam članovi porodica uputili čestitke i poželeli sreću. Moji roditelji rekli su da je brak lepa zajednica i da bi trebalo da uživamo u svakom trenutku.

Dok su, ruku podruku, napuštali zgradu opštine, muzičari su ih pratili u stopu, a svatovi posipali laticama ruža. Široki osmeh na njihovom licu najbolje dočarava jačinu emocija koje su proživljavali. Nešto kasnije, čuvenim trkačkim modelom iz pedesetih godina, ”Mercedes-Benz 190 SL”, par je krenuo do vile u kojoj je mladoženja rođen.

– Ugova majka Klaudija bila je izuzetno angažovana u organizaciji venčanja, trudeći se da nam taj dan ostane u najlepšem sećanju. Ugostili su nas u porodičnom domu, koji je bio specijalno dekorisan. Vrt i unutrašnjost vile bili su ukrašeni predivnim cvetnim aranžmanima, a ružine latice čekale su nas na svakom koraku.

Odabrane zvanice uživale su u svečanom ručku, tokom kojeg je poslužena i impresivna svadbena torta. Zanosna mlada nosila je usku belu haljinu, romantičnu dijademu i cipele ukrašene mašnama.

– Prvobitno nisam planirala da nosim belu haljinu, ali kako se bližio datum venčanja, počela sam da se kolebam. Budući da obožavam rad dizajnerke Alesandre Rič, nije mi bilo teško da pronađem model iz snova – otkriva Anja, koja je završila studije modnog dizajna na londonskom koledžu “Central Saint Martins” i bila saradnica japanskog izdanja magazina “Vogue”. Pravu venčanicu ćerka Snežane i Dragana Stojkovića poneće sredinom aprila, kada je zakazano svadbeno veselje u luksuznom “Hôtel du Cap Eden Roc” na Azurnoj obali.

– To će, zapravo, biti moje venčanje iz snova, isplanirano do detalja. Rođena sam na jugu Francuske, mama i tata su se tamo venčali, i ta destinacija za mene ima posebnu simboliku. Volim šarm francuskog juga, sve će biti u tom duhu – kaže Anja, koja će posle ceremonije u Antibu upriličiti i crkvenu u Beogradu.

– Venčanje u duhu naše tradicije planiramo za kraj maja. Posebno mi je drago što je Ugo pristao da se venčamo u našoj crkvi. Za četiri godine, koliko smo zajedno, dobro je upoznao i zavoleo srpsku kulturu, što je jedan od razloga zašto je prihvatio da se venčamo u pravoslavnom hramu. Mnogo voli naše običaje, hranu i muziku, i istinski uživa u svakoj poseti Beogradu.

Dok s nestrpljenjem iščekuju veliko slavlje na Francuskoj rivijeri, kao i dolazak u glavni grad Srbije, gde će bračne zavete razmeniti pred Bogom, Anja i Ugo uživaju u čarima roditeljstva. Da mu je porodica prioritet Valente je potvrdio sredinom prošle godine, kada je na iznenađenje sportske javnosti odlučio da napravi pauzu u karijeri. Tom prilikom istakao je da želi da se maksimalno posveti supruzi i ćerki, a energiju je usmerio i na porodični biznis.