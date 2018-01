Ana Sević i Darko Lazić prvi put o razvodu: Ljubavna afera nije razlog što se rastajemo

Ana Sević i Darko Lazić u poslednje dve nedelje u žiži su javnosti iz dva razloga – prvi je video snimak koji se pojavio, a na kom se vidi kako Darko Lazić šmrče beli prah nepoznatog sadržaja, a drugi je priča o tome kako su se on i Ana pre dva meseca razveli u tajnosti.

Ni Ana ni Darko od tada se nisu oglašavali u javnosti, sve do danas.

Naime, portal Telegraf donosi zajedničko saopštenje za javnost u kojima par preko advokata Andrije Markovića iznosi svoj stav i komentar na sve što smo naveli u prethodnim rečenicama.

Saopštenje prenosimo u celosti:

-Poslednjih meseci naša porodica bila je izložena brojnim zlonamernim lažima, potpunim izmišljotinama i poluistinama plasiranim u medijima. Nije čak ni tačna tvrdnja medija da smo se razveli, odnosno da smo pokrenuli postupak razvoda braka, a jeste istina da planiramo da pokrenemo postupak za sporazumni razvod braka i da smo napravili korake u tom smeru.

Razlog za to nije bilo koja druga osoba, nikakva paralelna veza ili ljubavna afera bilo koga od nas dvoje, a kako se to potencira u štampi koja međusobno pronosi neproverene i netačne informacije. Sve što je objavljivano u vezi toga, pozivajući se na “pouzdane izvore, bliske prijatelje, one koji su upućeni, članove porodice” i slično – čista je laž. Svaka tako plasirana laž svoj epilog dobiće na sudu, u procesima koje će voditi naš zajednički advokat. Kako one koje su do sada objavljene, tako i one koje bi ubuduće, eventualno, bile objavljene. Istinu o našem odnosu znamo samo nas dvoje i niko sem nas i u ime nas o tome ne može govoriti.

Kao roditelji jedne predivne devojčice učinićemo sve za nju i njeno srećno odrastanje. Ona je centar našeg sveta i to će i ostati. Ona je ono što će nas troje zauvek činiti porodicom. Sa njom ćemo provoditi zajedničko vreme, baš kao što ćemo zauvek nas dvoje u svakom pogledu štititi, podržavati i poštovati jedno drugo.

Ne samo da nikada jedno o drugom nećemo reći nijednu ružnu reč, nego nećemo nikom dozvoliti da lažima, podmetanjima, spletkama i pokušajima iznuda i ucena bilo koga od nas dvoje okrenu jedno protiv drugog.

Ana Sević i Darko Lazić”