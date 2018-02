Ana Ljubinković: Nije dizajner svako ko napravi haljinu od skupocene čipke ili na nju ušije ukrasne kamenčiće

Protekle nedelje većina domaćih, ali i mnogi strani mediji, objavili su fotografiju Lejdi Gage koja je posle koncerta u Barseloni snimila modni editorijal tokom kojeg je, između ostalih, nosila i ružičastu kreaciju naše dizajnerke Ane Ljubinković iz kolekcije „Cloudwalker“, predstavljene na londonskoj „Nedelji mode“. Osim slavne pevačice, haljinu beogradske kreatorke svojevremeno je ponela i Majli Sajrus, a susret sa Anom iskoristili smo da iz prve ruke saznamo kako se uspostavlja saradnja sa svetskim zvezdama.

Kako ste reagovali kada ste videli Lejdi Gagu u vašoj haljini?

– Izuzetno vodim računa o detaljima, kako na revijama, tako i kada radimo fotografije ili neki drugi način prezentacije modela. Kad nemam direktan uvid, unapred brinem da li se haljina izgužvala u transportu, da li je zakopčana kako treba… Na to sam prvo obratila pažnju kada sam videla sliku Lejdi Gage u komadu koji sam napravila za kolekciju „Cloudwalker“, jednu od mojih omiljenih. Odahnula sam tek kada sam shvatila da je sve urađeno kako treba.

Pre Lejdi Gage vašu tirkiznoplavu haljinu sa biserima proslavila je Majli Sajrus. Kako su se ukrstili putevi između vas i svetskih muzičkih zvezda?

– Iza svega stoji PR agencija iz Londona „I.Dea“, koju vodi Beograđanka Andrea Varga. Velika imena iz sveta muzike i glume imaju tim stilista kojima je poveren zadatak da „češljaju“ po društvenim mrežama i pronalaze manje poznate dizajnere i brendove, kako bi došli do što originalnijih komada odeće. Zahtevi za saradnju sa mnom stižu na adresu agencije, koja me o tome obaveštava. Naravno, značajno je da PR agencija ima dobre kontakte i da zastupa kvalitetne dizajnere. Onda je to pobednička kombinacija.

Da li je bilo nerealizovanih zahteva?

– Bilo je situacija da se interesuju za komade koje više nemam, jer je reč o kolekcijama od pre dve-tri godine. Dešavalo se da pošiljka kasni i ne stigne do željenog termina, pa se vrati neotpakovana. Za jednu američku glumicu tražili su mi haljine veličine S, a ispostavilo se da su joj prevelike jer zapravo nosi XS. Na kraju, odluka je na meni, a ako mi se nečiji lik ili rad ne dopadaju, nije mi problem da odbijem saradnju. Tim jedne velike britanske rijaliti-zvezde kontaktirao je sa mnom, ali kada sam shvatila o kome je reč završila sam sa tom temom.

-Za mene je karakteristično to što ne sarađujem sa ovdašnjim poznatim ličnostima. Nervira me poimanje mode kao načina zabave, što je u Srbiji najčešći pristup-

Koga biste voleli da vidite u svom modelu?

– Ne razmišljam na taj način, zaista. Ne slušam modernu muziku, ne gledam popularne filmove, tako da, ako mi verujete na reč, ne znam imena većine aktuelnih svetskih zvezda. Iz Londona su me nedavno obavestili da je jedna pevačica tražila haljine koje su u to vreme bile na slikanju u Holandiji pa nisu mogli da joj izađu u susret. Kada sam im rekla da nikada nisam čula za nju, bili su zbunjeni. Poslali su mi link pesme koja se često može čuti na radio-stanicama, ali nema šanse da vam sada ponovim njeno ime.

Koliko vam za posao kojim se bavite znači ta vrsta promocije, a u kojoj meri je lična satisfakcija?

– Lejdi Gaga je, nesumnjivo, velika muzička zvezda. Da ne pričam da je dobar deo karijere bazirala na modnim eksperimentima. Ona je već ostavila bitan trag u pop-kulturi. Za svakog dizajnera veliko je zadovoljstvo da jedna takva ličnost izabere baš njegov model, jer će ga tako videti ljudi na svim kontinentima. Uostalom, ovaj oblik saradnje podržavaju i najveće modne kuće. Za mene lično karakteristično je to što ne sarađujem sa ovdašnjim poznatim ličnostima. Nervira me pominjanje mode kao način zabave, što je najčešći pristup u Srbiji.

-Za svakog dizajnera veliko je zadovoljstvo da jedna takva ličnost izabere baš njegov model, jer će ga tako videti ljudi na svim kontinentima-

A post shared by Lady Gaga (@ladygaga) on Jan 16, 2018 at 11:38am PST

Nije mali broj ljudi koji obožavaju vaše modele, ali, s druge strane, ima i onih koji ih ne razumeju i smatraju ih nenosivim. Kome su, zapravo, namenjene vaše kreacije?

– Činjenica je da je moja moda ekstremna; nekima se jako dopada, ali ima i onih kojima se ne sviđa. Oni koji umeju da sagledaju modu iz pravog ugla znaju da, kada se modeli sa revije raščlane i svaki komad posmatra zasebno, mnogo toga može da se ponese u svakodnevnom životu. Obraćam se onima koji umeju da prepoznaju šta hoću da kažem, nista ne mora da bude na prvi pogled. Moj način izražavanja je beskompromisan, nemam nameru da udovoljavam opštem ukusu.

Kako komentarišete našu modnu scenu i vaše mesto na njoj?

– Za mene je moda grana primenjene umetnosti, nikako način da se „prošareni“ magazin. Srpskoj modnoj sceni zameram manjak kreativnosti i originalnosti. Nije dizajner svako ko napravi haljinu od skupocene čipke ili na nju ušije stotinak ukrasnih kamenčića. Da bi nekog smatrala dobrim kreatorom, bitno je da u njegovom radu prepoznam obrazovanje, osećaj za formu, proporciju, boju, ritam. U tom smislu mogu da nabrojim deset imena koja cenim u dizajnerskom smislu. Mene, kao umetnika, ne interesuju konfekcija i trendovi. Moje kolekcije govore umesto mene, tako da nisam previše srećna kad moram da se pojavim na televiziji ili da dam intervju za novine.

Prvo što se uoči kada se pogleda vaš nalog na „Instagramu“ jeste vatromet boja, sa dominantnom pink nijansom. Da li je reč o ličnom izboru ili sledite svetske trendove?

– Trendovi me ne zanimaju, čak ni kada se poklapaju sa mojom estetikom. Ne ograničavam sebe, sve zarad dobre kolekcije. Ako u nekom trenutku pomislim da ću napraviti dobru minimalističku kolekciju, odmah ću se baciti na razradu teme. Iako volim sve boje spektra, može se desiti da i njih odbacim i bavim se takozvanim nebojama, a to su bela i crna. Jedno je sigurno, to se neće desiti u narednoj kolekciji.

Na vašoj poslednjoj reviji svi su pričali o cipelama koje su nosili modeli.

– Drago mi je što Beograđanke i uopšte ženska populacija regiona voli cipele „ABO“. To je originalni domaći brend iza kojeg stojimo moja rođena sestra Iva i ja. Zbog popularnosti naših cipela značajno je pokrenuta industrija šarene obuće u Srbiji, što je, nažalost, doprinelo da se cipele „ABO“ mnogo kopiraju. Ali, mi uvek imamo sveže ideje, tako da ćete i na mojoj sledećoj reviji uživati u novim „ABO” modelima.