Ana Kokić: Pored sve ljubavi koju imam, osećam se ponekad usamljeno i nezadovoljno

Ana Kokić se sa problemima s kojima se suočava svako od nas, bori na adekvatan način, ne zatvara se u sebe i ne krije emocije, već posećuje psihijatra i kad god je potrebno ide na psihoterapiju.

– To je mentalno čišćenje, to je sasvim normalno. To je kao kada idete kod zubara, morate ići na redovan pregled da biste sprečili neku katastrofu. Dosta volim da čitam te knjige jer ja se nekada osećam, pored sve ljubavi koju imam i koju dobijam, osećam se možda nekad usamljeno i nezadovoljno, zato što se bavimo takvim poslom gde ste vi, hteli ne hteli, uvek izloženi kritikama znanih i neznanih ljudi. I to ume da pogodi – pbjasnila je Ana.

lepa pevačica je dodala da je to dobra i pozitivna stvar, ali da ljudi u Srbiji još uvek nisu tako otvoreni.

– Drugačije se živi i sa tim se susreću svi, ne samo javne ličnosti. A mi to ovde očigledno ne prihvatamo – rekla je ona u emisiji “Ja to tako”.