Ana Kokić: Nismo strogi prema ćerkama, samo smo pravedni – sve po zasluzi

Naša popularna pevačica Ana Kokić i njen supurg, vaterpolista Nikola Rađen, već godinama uživaju u skladnom braku u kom su dobili i dve ćerkice, Ninu i Teu.

S obzirom na to da njene mezimice sada prelaze u tinejdžersko doba, Ana otkriva da li je strog roditelj i da li kažnjava ćerke.



-Nismo ni on ni ja strogi, samo smo pravedni, sve po zasluzi. Naravno da ima kazni. Škola im je jedina obaveza i to je nešto što mora da se obavi. Škola ne služi samo za to da nešto naučimo, već i da steknemo neke radne navike i da obavljamo svoje obaveze na vreme, tako da kada se tu nešto ne uradi kako treba, oduzimaju se telefoni, gase se crtaći i tako to – rekla je Ana.



Ona je otkrila i koliko joj teško pada razdvojenost od supruga, s obzirom na to da su oboje zbog poslovnih obaveza često odsutni od kuće.



-Tako je, jednostavno smo to tako prihvatili i ne pravimo nikakvu tragediju od toga, svesni smo da to neće trajati doveka, to je možda još koja godina dok on igra – navela je Kokićeva.

A post shared by Ana Kokic (@anakokicmusic) on Jun 27, 2018 at 8:44am PDT



Ona je nedavno snimila i pesmu sa popularnim dvojcem Coronom i Rimskim koja nosi naziv “Karmin”.

-To je prvi put od mene nešto u tom fazonu. Ja dugo nisam mogla da se usudim na tako nešto, jer sam navikla od samog početka mog rada da je oko mene bend, da je tu živa svirka i da ima neke energije živih nastupa. Ovo je nešto malo drugačije, di-džej varijante, elektronske. Ali mogu da kažem da je super ispalo, na moje veliko zadovoljstvo, oni su se zaista potrudili. Pogodilo se da je pesma i meni legla i da su oni uradili sve maksimalno dobro, i ta saradnja će se nastaviti, tako da očekujte uskoro još nešto zanimljivo – rekla je Ana.