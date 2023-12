Odmah bacite ako dobijete na poklon! Veruje se da ove dve biljke donose veliku nesreću i bedu

Biljke koje donose nesreću ne treba vam u kući

Feng šui stručnjaci smatraju da ove biljke iscrpljuju mentalnu snagu svojih vlasnika i da unose razdor u odnose. Ovo se posebno odnosi na male stanove u kojima je njihov negativan uticaj posebno jak.

Stručnjaci smatraju i da je ove biljke bolje držati u javnim ustanovama i velikim poslovnim kompanijama, odnosno tamo gde je promet ljudi na dnevnom nivou veliki.

Photo by feey on Unsplash

U poslovnim prostorima, velika monstera koja se širi i raste, predstavlja simbol napretka i prosperiteta, međutim, u stanu, pogotovo ako je on mali, osim što „zagušuje“ prostor, ova biljka ometa slobodan tok pozitivne energije.

Monstera, upravo zbog ovoga, nazivaju i biljkom energetskim vampirom. Photo by ANKUR MADAN on Unsplash

Difenbahija je je jedna od biljaka koja se gaji u mnogim kućama, a ukoliko se unese u organizam, može da izazove osećaj pečenja u ustima i grlu.

Takođe, može da ošteti unutrašnja tkiva i dovede do zapaljenja. Photo by Olena Bohovyk on Unsplash

Ona nije biljka energetski vampir, ali jeste otrovna i nikako ne biste smeli da je držite u kući ukoliko imate decu ili kućne ljubimce.