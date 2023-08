Osnova za savršeno leto: Torba za plažu i HONOR 90!

Leto je i dalje tu, a suncem okupane plaže, bistro, tirkizno more i otisci stopala u toplom pesku su slike koje ispunjavaju naše misli. Želimo da provodimo dane u izležavanju pored mora, uživajući u suncu i upijanju svih morskih pejzaža oko nas. Naravno, jedan savršen dan na plaži zahteva pažljivo pakovanje torbe za plažu kako bi nam sve neophodne stvari bile pri ruci za dan pun zabave, opuštanja i uspomena. Ove godine, vašu listu za pakovanje dopunite još jednom stavkom: HONOR 90 pametnim telefonom! Promo

Iako je možda neobično svrstati telefon u must have na plaži, posebno u trenucima kada pokušavamo da se odmorimo i isključimo iz svakodnevnog života, realnost je da je on odličan saputnik i u mnogim zabavnim aktivnostima. Od snimanja selfija na plaži i beleženja predivnog pogleda na more, slušanja omiljene plejliste, pravi pametni telefon zaista može da pojača naše letnje avanture. Kada je u pitanju ponuda mnoštva korisnih funkcija upakovanih u elegantan dizajn, HONOR 90 je uređaj koji se posebno ističe.

Njegova kamera obezbeđuje da svaki spontani pokret, predivan zalazak sunca ili nasmejano lice budu snimljeni do najsitnijih detalja. Ali, kamera je samo vrh ledenog brega kada su u pitanju karakteristike HONOR 90 telefona.

Sa svojim velikim ekranom, ovaj uređaj postaje prenosivi bioskop za one opuštajuće trenutke između plivanja i odbojke na pesku – savršen za gledanje omiljenih emisija ili gledanje novog filma. A zahvaljujući izvanrednoj bateriji, nećete morati da se brinete da će se telefon isprazniti tokom dana.

Dok pakujete svoju torbu za plažu, cilj nam je da ona bude što lakša, pa tako su veličina i težina telefona pojednako važne, a HONOR 90 se definitivno ističe svojim kompaktnim dizajnom. Neće zauzimati mnogo prostora, ostavljajući vam dovoljno mesta za ostale stvari, kao što su krema za sunčanje, peškiri i grickalice.

Pored telefona, postoji još nekoliko stvari koje ne bi trebalo da zaboravite dok se pakujete za plažu:

Krema za sunčanje: Prva linija odbrane od štetnih UV zraka, vodootporna krema za sunčanje visokog SPF-a je ključna.

Peškir ili prostirka za plažu: Bilo da se sunčate ili jednostavno želite da se opustite uz dobru knjigu, peškir ili prostirka za plažu su vam višenamenska potreba.

Hidratacija: Lako je dehidrirati pod suncem, pa spakujte puno vode da biste ostali osveženi i hidrirani.





Grickalice: Pakovanje laganih grickalica može da održi nivo energije i da vam omogući da provedete čitav dan plivajući ili igrajući odbojku na pesku.

Naočare za sunce i šešir: zaštitite oči i lice od sunca modernim sunčanim naočarima i šeširom sa širokim obodom.

Knjiga ili časopis: Plaža i more pružaju savršeni momenat da se izgubite u sjajnom letnjem čitanju.

Dodatna odeća: Nakon plivanja i igranja na pesku, promena mokre odeće u suvu može biti spas.

Vodootporna torbica: Čuvajte svoje dragocene stvari, kao što su telefon, ključevi i novčanik, od peska i vode pomoću vodootporne torbice.

Dok se spremate za sledeći odlazak na plažu, ne zaboravite da spakujete svoj HONOR 90 zajedno sa kremom za sunčanje i naočarima za sunce, jer sa ovim uređajem ne nosite samo telefon, već i uspomene čitavog letovanja koje čekaju da budu zabeležene.

Promo

