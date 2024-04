Jednostavno i brzo: Milan Marić ne može da zamisli doručak bez hleba koji sam pravi

Recept Milana Marića za brzi hleb

Milan Marić jedan je od najtraženijih glumaca mlađe generacije, ali i jedan od najboljih frajera u ovdašnjem javnom životu. Sve ima – izgled, talenat, stas. No, njegova profesija je zahtevna i često je zbog neke uloge prinuđen da promeni lični opis. Miloš Nadaždin

Kada je igrao ruskog pisca Sergeja Dovlatova, ugojio se 30 kilograma, ali je ubrzo nakon snimanja filma uspeo da ponovo uđe u staru garderobu.

S druge strane, zbog uloge Tome Zdravkovića morao je drastično da smrša.

Kada posao ne zahteva od njega ovako drastične transformacije, Milan se pridržava nekih pravila ishrane kako bi održao liniju zbog koje je tiha patnja mnogih pripadnica lepšeg pola.

- Doručak mi je, baš kao što bi svaki nutricionista posavetovao, najvažniji obrok. Ujutru moram prvo da jedem, pa tek onda da popijem kafu i zapalim prvu cigaretu. Obično to budu jaja, nekad i kačamak sa sirom, burek ili salata, sve zavisi od raspoloženja.

Kad mu je sve potaman i može da spava ujutru, odnosno ne mora da trči na snimanja, dan najčešće počinje doručkom baziranom na hlebu koji sam pravi.

- Spremam ga vrlo jednostavno. Izmešam nekoliko vrsta brašna, dodam malo sode bikarbone, jogurta - da bi smesa bila kompaktna, stavim u pleh, i to je to. Dok se istuširam i sredim, on je pečen. To nije mekani hleb s hrskavom korom, već tvrdi, maltene bez ukusa. Ali zasiti, dovoljno je da pojedete samo kockicu.