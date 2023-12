Cecina slavska sarma oduševila, posle ovog recepta drugi vam neće biti potreban

Cecine sarme su prva liga

Ceca Ražnatović proslavila je porodičnu slavu Svetog Nikolu. Iako bi trpeza trebalo da bude posna, jer praznik pada u vreme posta, nađe se na stolu i poneka đakonija za one koji ne mogu bez specijaliteta od mesa. Među njima je i svima omiljena sarma. Instagram

Na slavu je iz Španije stigla i Anastasija Gudelj. Među prvim slavskim snimcima koje je otkrila na Instagramu našla se i sarma, koju je omazala iz tanjira. Jer, ovo je sezona jela kojem ne može da odoli. A kada se sprema u porodičnom domu, ima poseban, najlepši ukus.



Spremanje sarme mnogima deluje komplikovano. Treba biti majstor za uvijanje listova kupusa, ali je, zapravo, proces prilično jednostavan kada se „uđe u štos“. Čuveni Steva Karapandža svojevremeno je otkrio recept kojeg se mnogi drže, jer smatraju da vam posle njega drugi nije potreban.

Pa evo, da vidimo, kako legendarni kuvar, u čijim jelima se uživalo, a i danas se uživa, od Vardara do Triglava, priprema ovaj tradicionalni specijalitet.

Od sastojaka vam je potrebna 1 glavica kiselog kupusa, 500 g mešanog mlevenog mesa, po želji malo sitno iseckane pančete, suva rebarca, 100 g pirinča, 1 glavica luka, 2 čena belog luka, lovorov list, malo mlevene paprike, začini (so, biber, vegeta), 1 jaje, kašika sitno iseckanog peršunovog lista, 2 kašike soka od paradajza.

Skuvajte pirinač do pola, a za to vreme na ulju prodinstajte luk. Dodajte mu seckani beli luk i malo pančete. Meso stavite u duboku posudu pa dodajte peršun, pirinač, jaje, začine i malo paprike, dodajte dinstani luk i smesu dobro sjedinite.

Sa glavice kiselog kupusa odvojite listove, odstranite tvrde delove i dobro operite, a nekoliko listova ostavite sa strane. Listove punite kašikom i po nadeva pa smotajte. Krajeve kupusa umotajte ka unutrašnjosti. U lonac ubacite listove kupusa i na njega poređajte sarme koje treba gusto složiti da se ne bi raspale tokom kuvanja. Između svakog sloja stavite par rebaraca.

Kada sve poređate, na vrh stavite još koje rebarce, lovorov list i pokrijte preostalim listovima. Dodajte odozgo malo mlevene paprike i sok od paradajza, pa zalijte vodom da sve pokrije.





Kuvajte dva do tri sata, povremeno dolivajući vodu po potrebi. Kada je sarma gotova, napravite zapršku i dodajte u tečnost u kojoj se kuvala. Sjedinite i time prelijte jelo, pa pustite da se krčka još nekoliko minuta. I to je to.

„Sarmolozi" će vam reći da je još bolja kada malo odstoji, odnosno narednog dana, pa slobodno nabavite veliki lonac.