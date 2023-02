Kuvarica kojoj Novak Đoković bezuslovno veruje otkriva šta jede prvi reket sveta: Ovo je najveća zabluda o ishrani bez glutena

Šta jede Novak Đoković

Ljubica Komlenić je, bez konkurencije, jedna od najuspešnijih kuvarica sa ovih prostora, a njena priča je vrlo interesantna.

‒ Kao devetnaestogodišnjakinja otišla sam u Italiju sa jednim koferom u ruci i napravila karijeru. Sada sam jedina žena u svetu kulinarskih sudija sa maksimalnom licencom kategorije A. Sudim nacionalnim timovima na svetskim takmičenjima, na kojima je dvesta šefova sa jednom do tri Michelin zvezdice, koje obučavam u tehnici kulinarstva za koju sam specijalizovana. To kažem jer već 12 godina kuvamo primenjujući ultrazvuk, odnosno tehniku ultrazvuka ‒ rekla je Ljubica u emisiji „Kec na jedanaest“ na K1 televiziji.

K1 printscreen

Ljubica Komlenić, pored ostalog, vodi računa o ishrani Novaka Đokovića. Za najboljeg tenisera sveta ima samo reči hvale.

‒ Novak je pre svega prijatelj i sve što sam za njega uradila je prijateljski. Upoznali smo se u Italiji. Moje ime i prezime pisalo je na jakni, pa su me on i njegovi roditelji prepoznali. Tako smo došli u kontakt, a posle dva meseca počeli smo da sarađujemo. Nole je predivna osoba.

Instagram

Ugledna kuvarica potom je detaljnije pričala o ishrani prvog reketa sveta. Šta jede Novak Đoković?

‒ Nije zdravo jesti namirnice bez glutena ukoliko vam to ne stvara problem jer testo bez glutena sadrži skrob i svaka priprema bez glutena, ako neko ne zna ili nije školovan, nije preporučljiva. Obično uzmu skrob da povežu krompir i naprave veganski hamburger. Okrenu jednom, dvaput, i taj skrob ostane živ. On se u našem organizmu pretvara u običan šećer i izaziva probleme. Zbog takvih stvari trebalo bi da se uči. Kuhinja je nauka, tematika, fizika i hemija, i potrebna je disciplina. Glavni sastojak svega je ljubav. Kada je reč o Novakovoj ishrani, ona je sasvim okej, jer on unosi dovoljno proteina, soli, vitamina, minerala, kompletnih nutrijenata koji su mu potrebni, i to na zdrav način. Ako jedemo meso koje je pet sati u rerni prženo na 200 stepeni kako bi imalo dobru hrskavicu, i ona masnoća sva izgori, onda se to pretvori u negativan holesterol. Na taj način uništimo sav protein. Ne kažem da ne treba ponekad pojesti jagnjetinu, prasetinu, ćevape ili pljeskavice. Imamo dobru hranu u Srbiji koja ima neverovatan ukus, ali moramo da je preokrenemo na novu tehniku kuvanja, da zadržimo ukus, a da je napravimo zdravije.