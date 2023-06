Ove dve stvari Đokoviću daju NADLJUDSKU energiju! Imate ih u svakoj prodavnici, a niste ni svesni koliko su moćne

Novak Đoković ušao je u istoriju. To se događalo više puta proteklih godina, ali sada je zvanično, nenadmašno i nedostižno – sa 23 osvojena gren-slem trofeja oborio je sve rekorde u muškoj konkurenciji i izjednačio se sa Serenom Vilijams.

Ako se domogne još jednog, a mali su izgledi da se to neće desiti jer se bliži „Vimbldon“, gde je „svoj na svome“, više mu niko neće moći osporiti činjenicu da je najbolji svih vremena. Onda će na miru moći u penziju, jer je šansa da ga neko dostigne u skorijoj budućnosti – skoro nikakva, iako nadiru mlađe, brže i energičnije snage. Julian Finney/Getty Images

Osim fantastične igre, na Otvorenom prvenstvu Francuske videli smo i nervozu. Novak je baš na tu temu govorio na nedavnoj konferenciji i tom prilikom otkrio je šta konzumira na terenu, u pauzama meča.

− Banane, urme i voda, ja stvarno ne shvatam, svaki meč isto, dogovorimo se, a oni i dalje ne razumeju. Donesu mi jabuku. Kakva jabuka, čoveče. Onda nađem krušku, nema urme. Pa mi donose neke magnete, ma, svašta nešto – nasmejao je Nole okupljene novinare. Profimedia

Za one koji ne znaju, urme imaju prilično impresivne zdravstvene prednosti. Pored mnoštva vitamina i minerala, bogate su antioksidantima, potpomažu zdravlje organa za varenje, štite mozak i srce, podižu nivo energije i kondicije...

Tri urme sadrže oko 200 kalorija, 54 grama ugljenih hidrata sa oko pet grama vlakana, gram proteina i nemaju masti. Ova količina obezbeđuje i manje količine širokog spektra hranljivih materija, uključujući vitamine B, vitamin K, kalcijum, gvožđe, magnezijum, kalijum, cink i mangan.

Shutterstock

Pored ovog supervoća, Novak Đoković konzumira i banane, koje sadrže tri prirodna šećera – saharozu, fruktozu i glukozu – i u kombinaciji sa vlaknima savršene su za trenutno povećanje energije. Istraživanja su pokazala da konzumacija samo dve banane dnevno osigurava dovoljno energije za naporni trening od devedeset minuta.