Tromboza ju je naterala da uspori: Lepa Brena u 63. godini primenjuje jogu i meditaciju, a svima savetuje beg od ove dve stvari

Najveća balkanska zvezda, Lepa Brena, decenijama je na muzičkoj sceni. Česta putovanja, turneje i naporni koncerti uzeli su svoj "danak".

Dva puta je imala trombozu, a bliski susret sa bolešću opomenuo ju je da bi trebalo više da se posveti sebi.

- Organizam nam šalje informacije šta mu ne prija. Vodim računa da imam kvalitetan san, kao i organizovanu i redukovanu ishranu. Otkrila sam na koje namirnice sam intolerantna i to mi je olakšalo svakodnevicu – izjavila je Lepa Brena u intervjuu za HELLO!.

Iskreno je priznala i to da je u poslednje vreme postala mnogo pažljivija.

- Na to me je motivisala i tromboza koju sam imala dva puta. Ona me je naterala da malo usporim. Radim preventivne preglede, što smatram sastavnim delom zdravstvene kulture. Ne bih volela da moja deca pate zato što sam bila nepromišljena. Obavljam sve pretrage, a često koristim i blagodeti kvantne medicine i homeopatiju.

Muzička zvezda, u svojoj 63. godini, može se pohvaliti odličnom linijom i zavidnom energijom.

- Trudim se da budem umerena u svemu što je, duboko verujem, preduslov za kvalitetan život. Ono što unesemo u organizam formira naše misli. Važnu ulogu igra i fizička aktivnost. Šetnja, plivanje, joga i meditacija pomažu mi da održim zdravstveni balans.

- Važno je družiti se sa ljudima koji su kreativni, dobri i sa kojima možete ćutati. Nije sve u priči, niti se pokazuje ljubav tako što dobijete srce na Instagramu. Treba da osetite ljubav i poštovanje, kaže Lepa Brena.

- Treba se vratiti prirodi, pobeći od televizora i telefona, jer nas oni odvajaju od naše suštine, od nas samih.