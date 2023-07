Ovo je jedina fotografija Dragane Mirković u kupaćem posle 35 godina na estradi, a tek da vidite model - stvoren za žene u pedesetim FOTO

Dragana Mirković je jedna od onih pevačica, koje ćemo retko videti da objavljuju fotografije sa letovanja u kupaćem kostimu, a čini se da je publika baš zavolela zbog toga, što je tri decenije dosledna sebi - jednostavna, skromna i umerena u svemu. Arhiva Hello!

Na društvenim mrežama možemo da vidimo mnogo njenih fotografija sa putovanja, nastupa i sa porodicom koja joj pruža neizmernu podršku, ali ne i one koje otkrivaju “previše”.

Tako smo Draganu samo jednom mogli da vidimo u kupaćem i to kada se na jednom letovanju družila sa delfinima. Naime, folk diva pozirala je u jednodelnom modelu koji pristaje ženama u pedesetim, naročito, onaj u crnoj boji koji višak kilograma vešto prikriva.

Instagram

Inače, pevačica je jednom istakla da je imala više poziva da pozira u kupaćem za medije, što je uvek odbijala.

- Postojim 34 godine na estradi i nikada niko nije imao moju sliku u kupaćem kostimu. Kada su me zvali da se slikam, ja sam to uvek odbijala. Ja nisam manekenka i kao pevač smatram da ne treba da se slikam u kupaćem kostimu. Meni je to bilo neprijatno, iskreno — objasnila je pevačica u emisiji Ekskluzivno prošle godine. Instagram

Dragana je, inače, na sceni od svoje šesnaeste godine, kada je 1984. objavila svoj prvi album "Imam dečka nemirnog", koji je potom prodat u čak 160.000 primeraka.

Pevačica je objavila ukupno 21 album i zabeležila mnogo uspešnih turneja širom sveta.