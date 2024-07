Nije samo modni detalj: Evo šta predstavlja mašna na haljini Kejt Midlton

Mašna na haljini Kejt Midlton krije poruku

Posle višemesečnog odsustva zbog lečenja od karcinoma, Kejt Midlton polako se vraća uobičajenim aktivnostima. Dolazak na finale Vimbldona bila je jedna od retkih prilika da buduću kraljicu ponovo vidimo u javnosti. Photo by Clive Brunskill Getty Images

U kojoj meri prisustvo Kejt Midlton znači na svakoj manifestaciji govori i činjenica da su medijske kamere pratile svaki njen korak. Istovremeno, publika je aplauzom pozdravila dolazak u ložu u pratnji ćerke Šarlot i sestre Pipe Midlton.

Kao i uvek, princeza od Velsa plenila je šarmom i besprekornom elegancijom, a u prvom planu našla se njena haljina. Tačnije, crna mašnica koja je delovala kao modni dodatak na purpurnoj osnovi.

Međutim, nije u pitanju samo ukrasni detalj, već izraz podrške za All England Lawn Tennis and and Croquet Club, mesto na kojem se održava godišnje Vimldonsko privenstvo. Photo by Julian Finney Getty Images

Princeza, koja je 2016. godine postala pokrovitelj AELTC-a, simbolično se povezuje sa klubom čije su zvanične boje zelena i ljubičasta.

Photo by Clive Brunskill Getty Images

Mašnu je prvi put istakla još 2017. godine, kada je nosila belu haljinu sa cvetnim dezenom, dizajnerske kuće Catherine Walker & Co.