Suknja i frizura nikad kraće: Otkako se zaljubila Anđelka Prpić blista, oduševila najnovijim izdanjem (foto)

Izgled Anđelke Prpić oduševljeva

Uvek je Anđelka Prpić imala odličnu figuru i umela lepo da se obuče. Uvek smo mogli da je uzmemo za primer žene koja zna kako da, u okviru svojih 159 santimetara visine, istakne ono što je na njoj najlepše, a da nikada ne pređe granicu dobrog ukusa. Potvrda toga je kombinacija bele mantil-haljine i crnih čizama, u kojoj smo je videli pre nekoliko dana.

Boško Karanović

Izgled Anđelke Prpić svi komentarišu

Anđelki komplimenti nikada nisu nedostajali, ali poslednjih meseci svakodnevno sluša da izgleda bolje nego ikad. Ne treba biti psiholog da bi se znalo da zadovoljstvo sobom i sopstvenim životom svakom čoveku daje to nešto, što je teško definisati, ali se i te kako vidi. Poslovni uspeh nije joj doneo samo veliku popularnost već i dodatno samopouzdanje, a deo zasluga sigurno ima i nova ljubav. Boško Karanović

Zbog svega toga Anđelka je pre nekoliko dana s velikim osmehom proslavila 37. rođendan.

No, da se vratimo na to kako modu doživljava glumica koja važi za jednu od najšarmantnijih. Svojevremeno je, odgovarajući na pitanje da li je racionalna kada ide u kupovinu, rekla:

‒ Ne! Tačka! Garderoba me raduje, volim da trošim novac na nju i smatram da ženama to i pripada. Volim da imam i nešto unikatno, pa i „sa etiketom“, mada ničemu ne robujem, ali i da kupujem na rasprodajama, pa i u „sekond hand“ prodavnicama. Dopadaju mi se i tufne, i karo, i cvetovi, i boje, i crno... Zanimljivo mi je i da pomažem drugaricama koje ne uživaju u šopingu. Biram lagano, idem od jednog do drugog artikla, ne mrzi me da probam… Opšti savet za šoping je – ne kupujte komad po komad, jer kada dođete kući, pitaćete se uz šta ćete to da nosite. Ako je suknja super, odmah tražite nešto uz nju. Ukoliko je dobra kombinacija, nosićete je, a samo suknja završiće na dnu ormara.