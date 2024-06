Verni do srži, iskreni i emotivni: Ovo su horoskopski znakovi koji su rođeni za večnu ljubav

Da li postoji večna ljubav? Svi tragamo za njom, ali malo ko je i pronađe, tako da je pitanje sasvim na mestu. Zašto neki u toj potrazi imaju više sreće od drugih? Da li o tome odlučuju zvezde, sudbina ili nešto treće?

Astrolozi smatraju da je trajanje ljubavnih priča u tesnoj vezi s datumom rođenja.

Svaki horoskopski znak ima svoje karakteristike, koje utiču na naše ponašanje, način na koji živimo i, na kraju krajeva, volimo. Pa, da vidimo koji znakovi Zodijaka su rođeni za večnu ljubav...

Shutterstock

Ribe

Romantika se nekako automatski vezuje za ovaj znak. Ribe su izuzetno su emotivne, često vole da pobegnu u neki svoj svet snova gde je sve idealno, a kada se zaljube – to je intenzivno, snažno i iskreno, i potpuno se posvećuju voljenoj osobi.

Od njih možete da očekujete potpunu predanost. Ribe su odane i veruju da će, ako pronađu pravu osobu, ta ljubav trajati do kraja života. Dok nas smrt ne rastavi, što bi se reklo na venčanju.

Škorpija

Možda ćete se iznenaditi što je Škorpija druga na ovoj listi, ali – ona je među najvernijim horoskopskim znakovima. Najčešće imaju duge veze, jer u osobama koje vole prvo traže prijatelje koji će ih u potpunosti razumeti, pa tek onda ljubavnike.

Ako ste u vezi sa Škorpijom, nikada nemojte da joj učinite nešto nažao, da je povredite ili prevarite. One će to znati da cene.





Shutterstock

Bik

Bikovi su izuzetno verni. Kada jednom upoznaju savršenu osobu, najčešće ostaju s njom do kraja života. No, strast je nešto što im je veoma važno kada su ljubavni odnosi u pitanju, pa tu sferu treba održavati, da ne bi došlo do nečeg “iza leđa”.

Ako i dođe do prevare, to ni za živu glavu neće priznati jer žele da sačuvaju vezu koju imaju. Nikad neće prvi ostaviti drugu stranu, trudiće se da poprave stvar kako bi je zadržali za sebe.