Ljubavni horoskop za 9. oktobar: Bikove će neko šarmirati, Blizancima konačno sleduje harmonija i nežnost

Šta predviđa ljubavni horoskop za 9. oktobar

Ovan

Delujete zadovoljno u nečijem društvu i umete da stvorite ljubavnu atmosferu. Važno je da pravilno vrednujete nečija osećanja, sve što se dešava između Vas i voljene osobe uvek predstavlja »lepši deo stvarnosti«. Pronalazite smisao u zajedničkim planovima, postoje »detalji« koji Vas posebno inspirišu. Voljena osoba je nestrpljiva u iščekivanju da ispunite svoja obećanja, ali Vi imate dobru ljubavnu strategiju i ništa ne prepuštate slučaju. Rado se odazivate na različite pozive i sjajno koristite svoj šarm u ljubavnom osvajanju. Umete da zablistate u pravom trenutku i da privučete nečiju pažnju. Obradovaće Vas jedno neobično poznanstvo.

Bik

Skloni ste čestim promenama u raspoloženju i lagano gubite emotivnu kontrolu. Preuveličavate svoje emotivne potrebe i subjektivno ocenjujete partnerovo ponašanje. Zarad zajedničke sreće, učinite sve što je potrebno da fascinirate blisku osobu, nemojte dozvoliti da Vam nedostaju romantičnost i nežnost. Emotivna slabost ili zanos koji osećate prema jednoj osobi predstavlja dobar predznak, bez obzira na strogi glas razuma. Učinite neki poseban gest pažnje u prilog zajedničkoj sreći. Ako ste mladi ili slobodni, očekuju Vas zanimljivi kontakti i nova poznanstva. Neko će Vas šarmirati. Vaša dobitna kombinacija predstavlja spoj lepih i korisnih stvari.

Blizanci

Povezanost s voljenom osobom biće jaka u dalekim i neobičnim temama i bavljenjima. Pred vama su dani u kojim ćete razmenjivati ideje o svemu i svačemu, ali će vas to oboje ispunjavati. Oni koji su još sami tražiće osobu iz svojih snova.

Rak

Idućih dana neće doći do značajnijeg pomaka u vašim emotivnim odnosima. Imaćete doduše dovoljno energije, a posebno za komunikaciju, pa će mnogi rečima nadoknađivati ono što im u emotivnom smislu nedostaje. U tome će i uspeti.

Lav

U pozitivnom zanosu ponekad mislite da je sve moguće i lako ostvariti. U ljubavnom životu ili u odnosu sa voljenom osobom delujete vrlo energično. Imate priliku da čujete pozitivne komentare o svom izgledu i ponašanju, ili o situacijama u kojima ste ostavili zapaženu ulogu. Godi Vam nečija emotivna naklonost i pažnja koju dobijate. Imate želju da se nametnete u nečijem društvu i vešto koristite svoje zavodničke sposobnosti. Priželjkujete uzbudljivu ljubavnu romansu ili strasnu vezu. U skladu sa svojim temperamentom i emotivnim statusom, odgovorite na priliku koja Vam se nudi. Ako se nalazite u ljubavnoj ili bračnoj vezi, očekuje Vas zadovoljstvo uz voljenu osobu. Nema potrebe da se dokazujete na nekoj drugoj strani, osim ukoliko sumnjate u budućnost svoje veze. Ako ste mladi ili slobodni budite dovoljno taktični, sačekajte na novu ljubavnu priliku koja dolazi iznenada.

Devica

Ako imate dugu, stabilnu vezu, ovo je period u kome ćete poželeti da promenite svoj status. Moguće da ćete još jednom izanalizirati celu situaciju. Slobodni pripadnici ovog znaka će možda poželeti da obnove stare emotivne veze. Moguće je da se pojavi neka osoba iz prošlosti sa kojom ste imali burnu, strasnu vezu. Budući da vam je Saturn sada naklonjen, postoji šansa da veza sada bude nastavljena na ozbiljnijim osnovama. Shvatićete da ste možda ranije bili previše hiroviti i da niste umeli da cenite partnera na pravi način. Ako ste u braku, bićete na ljubavnom iskušenju. U svakom slučaju vreme je kao stvoreno za erotska uživanja i sudbinske susrete. Moguća je tajna veza sa nekom osobom koja će na vas delovati kao magnet.

Vaga

Vodite aktivan društveni život i rado se pojavljujete na javnim mestima. Priželjkujete nove ili neobične emotivne kontakte na različitim stranama. Ono sto drugima deluje teško ili nemoguće, za Vas postaje dostupno i predstavlja uigranu varijantu emotivnog osvajanja. Očekuju Vas prijatne promene u odnosu sa partnerom. Voljena osoba ume lako da Vas podstakne na pozitivnu reakciju ili na snažne izlive emocija. Stalo Vam je da impresionirate jednu osobu na neobičan nacin, smišljate novu ljubavnu taktiku. Ukoliko ste slobodni, prijaće Vam nova ljubavna romansa. U emotivnom zanosu, spremni ste da se oprobate u nekim novim ili vrlo »izazovnim« situacijama.

Škorpija

Idućih par dana vaša će ljubavna stremljenja biti uglavnom platonskog karaktera. Osećaćete doduše, sve veću potrebu za ljubavlju, ali i za tim da sanjarite o svojim idealima. Zbog toga će neki biti u dilemama da li izaći ili se povući.

Strelac

Znate da možete više i bolje, ali to ne zavisi samo od vas. Niko nije savršen, pa nije ni vaša najdraža osoba. Pokušajte da je prihvatite onakvu kakva ona jeste i videćete da bez nepotrebnih pritisaka i zahteva možete biti sasvim srećni.

Jarac

Sigurnost i stabilnost emotivnih odnosa postaće vam važni u ljubavnom životu. Svoju energiju usmerićete na postizanje spomenutog. Partner će biti prijatno iznenađen. Oni koji su još sami sada će birati samo trajne opcije odnosa.

Vodolija

Bićete veseli zbog stvari koje su vam drage. Uslediće prijatne zabave bez previše pompe, kao i opuštenost u krugu dragih vam osoba. Činiće vam se da je sve moguće. Bićete otvoreni i imaćete poverenja u one koji vas vole. Zadovoljstvo je tu.

Ribe

Osećate veliki emotivni zanos i zadovoljstvo u društvu voljene osobe. Prija Vam nečije ponašanje i spremnost da Vam ugodi na različite načine. Emotivni zanos ponekad treba kontrolisati, obratite pažnju na nečije komentare. Sve ima pravi smisao, ako postoji zajednički dogovor i dobra volja. Prihvatite realnu sliku u ljubavnom odnosu. Suočavanje sa istinom predstavlja rasterećenje i najavljuje dobar početak. Ako ste mladi ili slobodni, očekuju Vas zanimljivi kontakti i nova poznanstva. Neko će Vas šarmirati svojom pojavom i stilom ponašanja. Nema razloga da se ponašate suviše strogo prema voljenoj osobi. Slobodno izrazite svoja potisnuta osećanja ili namere. Učinite neki poseban gest pažnje u prilog zajedničkoj sreći.

