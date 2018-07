Nikola Rokvić: Posle izleta u pop muziku odlučio sam da se ipak vratim narodnjacima

Ekskluzivno na Radiju S3 ❤ Premijera nove pesme @nikolarokvic. "Pao sam" u ponedeljak u 12h ☺🎤 #radios3 #premijera #paosam #nilolarokvic #music #radiostatoon

A post shared by Radio S3 (@radio_s3) on Jul 20, 2018 at 6:37am PDT