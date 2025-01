Kada je čuo da bi Husa mogao da ga glumi, Džej je imao samo jedan komentar

Devedesetih godina prošlog veka grupa "Beat street" bila je omiljena među mladima, a njen lider Husein Alijević Husa uživao je veliku popularnost. Bend se raspao davnih dana, ali su njihove pesme nastavile da slušaju i generacije koje su stasavale. ATA Images

Husa je dugi niz godina živeo daleko od javnog života, a u centar medijske pažnje vratila ga je uloga Džeja Ramadanovskog u filmu "Nedelja".

- Kasting je dugo trajao, nije im bilo lako da pronađu pravog kandidata – otkrio je Husa u intervjuu za HELLO!, ne krijući uzbuđenje što je baš on dobio priliku da pred kamerama ispriča životnu priču neponovljive muzičke zvezde ovih prostora.

Pre nego što je prihvatio ulogu, Husein Alijević Husa pozvao je Džejovu ćerku Mariju.

- Imao sam potrebu da joj kažem da ću uraditi sve što je do mene da njenog oca predstavim u pravom svetlu. Mislim da je porodica odahnula kada je čula da ću ga ja igrati, jer im je poznato koliko sam ga cenio. Pelicula Production

Husa je na muzičku scenu zakoračio upravo zahvaljujući Džeju. Upoznala ih je Marina Tucaković.

- Ljuba i ja smo još kao tinejdžeri, pre nego što smo osnovali "Beat street", pravili pesme i bavili se hip-hopom. Futa i Marina su živeli u mom kraju, na Vračaru, pa smo otišli kod njih da im prezentujemo šta radimo. Ona je odmah rekla da će nas upoznati sa Džejom, koji je te 1991. godine bio najpopularniji pevač u zemlji.

- Imali smo sreću da mu se dopalo kako đuskamo, pa nas je pozvao da krenemo sa njim na turneju. Tako sam, zahvaljujući Džeju, sa nepunih 18 godina ušao u svet šou-biznisa. Vatreno krštenje bilo je na sajmu, pred 30. 000 ljudi.

Tri decenije kasnije Husa je na velikom platnu "oživeo" legendarnog pevača, koji je preminuo pre četiri godine.









- Često su nas poredili: i zbog porekla, i zbog fizičke sličnosti, i što smo objica muzičari. Pre dvadesetak godina, pamtim, sreli smo se na snimanju nekog novogodišnjeg programa. Dok smo čekali da nastupimo, Ljuba mu je u šali rekao: "Pogledaj Husu, isti ti, mogao bi da te glumi." Ata Images

Uvek spreman da se našali, pa i na svoj račun, Džej je odgovorio:

- Ma, gde Husa, lepši je od mene. Ima i kosu.

Džej i Husa poslednji put su se videli u Beču.

- Bio sam na večeri sa Draganom Mirković, nisam ni znao da će se on pojaviti. Dragana i Toni pomogli su mu da dođe do nekog doktora koji ga je operisao. To je bilo neposredno pred koronu. Uživali smo u divnom druženju, sa mnom je bila i moja supruga, u to vreme devojka, koja nije krila sreću što ga je upoznala. Ostala je zajednička slika za uspomenu – ispričao je Husa. Antonio Anhel / Ata images