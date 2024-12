Potresna ispovest ćerke Radmile Živković: Rekli su mi da više neću moći da govorim, ni da se smejem

Radmila Živković, jedna od naših najboljih i najcenjenijih glumica, preminula je pre tri meseca, u 71. godini života. Sećanje na nju čuvaju brojne kolege, koje o dragoj koleginici govore biranim rečima, a pre svih ćerka Radmile Živković, Bojana Bambić. M.P. ATA images

Iako su, budući da je u detinjstvu bila stidljiva, roditelji mislili da će studirati psihologiju ili dramaturgiju, ona se ipak opredelila za glumu.

Ćerka Radmile Živković bila je silno vezana za majku, na koju s godinama sve više fizički liči. Negovala ju je tokom bolesti i, kako je rekla,borila se za svaki njen dan i svaki njen dah.

- Svesna sam da to telo više nije moglo. Možda će zvučati surovo, ali sam mirnija u tome da nemam brigu šta će biti ako njoj pozli, a počne negde neki nemir ili rat i ja ne mogu da dođem do leka, do insulina. Gde ću sa njom, šta ću, kako ću da joj pomognem – otvorila je dušu Bojana Bambić u emisiji “Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović”, koja se emituje na Blic televiziji.

Istovremeno, otkrila je da joj je život bio ugrožen od trenutka kada je stigla na svet.

- Rođena sam u šestom mesecu i prva četiri i po meseca provela sam u inkubatoru. Mojim roditeljima su govorili da odustanu od deteta, da od mene neće biti ništa, da neću preživeti, a ako i preživim da ću ostatati sa teškim deformitetima.

Srećom, prognoze doktora se nisu obistinile. Njihov stav se promenio kada su videli da Bojanina majka i otac svakodnevno dolaze na smenu i gledaju u inkubator kroz staklo. Boris Karanović

Život i zdravlje Bojane Bambić ponovo su bili ugroženi kada je doživela tešku saobraćajnu nesreću.

- Taj događaj je potpuno promenio moj život, planove, želje, namere. Pritom, krenula sam u biblioteku u 10 sati ujutru. Nisam se vraćala sa neke pijanke. Za šest i po godina imala sam 20 operacija – podelila je potresne detalje iz svog života.







I tada je do izražaja došao njen borbeni duh.

Doktori su mi predlagali da idem u invalidsku penziju. Rekli su mi da više nikada neću moći da govorim, da više nikada neću moći da se smejem, da neću moći da radim svoj posao. Pitala sam ih: “Kako mislite – neću moći? Odakle vam ta ideja?”

Onda sam rekla sebi: “OK, patike na noge, knjge s fakuleta, tehnika glasa prva godina. Tašmajdan, pa vežbaj. Hiljadu puta bih ponovila, pa dođem kući, onesvestim se od umora, spavam šest sati pa sutradan ponovo – opisala je Bojana Bambić kako je tekao proces rehabilitacije.

M.M./ATA Images

Njeno zdravlje je, nakon saobraćajne nesreće, dodatno bilo ugroženo i zbog toga što se pojavila sepsa.

- Imala sam početak sepse, zato što sam lekarskom greškom ostavljena sa smrskanim kostima, sa smrskanom aksilom, sa smrskanom jagodičnom kosti, zubima, nepcima, desnima. Ušiveno mi je samo spolja i unutra obraz, a sve je to ostavljeno unutra.

Iako se danas oseća dobro, ćerka Radmile Živković kaže da i dalje trpi posledice povreda koje je zadobila u saobraćajnoj nesreći, pa i da su primetni ožiljci.

Nakon odlaska bake i mame, životni oslonac su joj otac Predrag Bambić i suprug.