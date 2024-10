To je bio najteži period mog života: Jelena Bačić Alimpić prvi put o sinu koji nije disao na rođenju

Sin Jelene Bačić Alimpić, Marko danas je otac dvogodišnje devojčice Mile koju je dobio u braku sa dugogodišnjom partnerkom Antoninom.

Kao i sestra Dunja i Marko je najveći ponos roditelja jer je stasao u ozbiljnog, pametnog i vaspitanog muškarca koji je sad stub svoje porodice koju je osnovao. Igor Vodeničar

Ipak, njegovo rođenje sa sobom nosi veoma teške trenutke koje su preživeli i kojih danas ne žele ni da se prisećaju.

Spisateljica je nedavno gostovala u jednoj emisiji na kablovskoj televiziji gde je otkrila do sada nepoznate detalje iz privatnog života. Između ostalog se prisetila i prvog porođaja.

Sin Jelene Bačić Alimpić na rođenju nije disao, dobio je najniže ocene i odmah je intubiran. Za njegov život lekari su se danima borili dok je ona sve nemo posmatrala.

- Nije disao, one ocene koje novorođenčadi dobijaju u prvom i petom minutu obično su 9 kroz 10, 10 kroz 10, moj Marko je imao 1 kroz 1.

Nije disao, porođaj je bio užasno težak. Bio je intubiran, bio je u inkubatoru i tek peti dan sam saznala da će živeti.

Bila je to opet neviđena patnja u mom životu i mislim da je to najteži period mog života. Kada smo izašli iz bolnice i izvršili sve pretrage, rekli su nam da će on biti u redu. Instagram

Ali ja naredna tri meseca nisam mogla da spavam već sam svake noći sedela pored krevetića i osluškivala da li diše - rekla je sa knedlom u grlu Jelena.