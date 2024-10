Upoznali su se na slavi, dva puta venčali i dobili Zorana i Konstantina: Dejan i Jelena Matić 12 godina uživaju u ljubavi

Najpoznatiji blizanci na našoj muzičkoj sceni, Saša i Dejan Matić, uporedo sa karijerom gradili su i svoje porodice, pa se tako danas mogu pohvaliti skladnim brakovima i divnom decom. Ata Images

Saša Matić venčao se prvi, pre dve decenije, a sa suprugom Anđelijom dobio je dve ćerke – Aleksandru i Taru.

Dejan je svoju buduću životnu saputnicu, Jelenu, upoznao 2011. godine, na slavi kod prijatelja. Neko vreme su se družili, ali se ubrzo rodila ljubav.

Venčali su se u julu 2012, prvo u Crkvi svetog Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosi, a zatim su sklopili i građanski brak.

Supruga Dejana Matića svojevremeno se pojavila u spotu svog muža za pesmu “Ona je moja”, pobrala je brojne komplimente, ali nije želela da se dalje eksponira. Odlučila je da se posveti porodici, suprugu i sinovima Konstantinu i Zoranu. Instagram

Budući da je Dejan Matić zbog posla kojim se bavi često odsutan, Jelena je “glava kuće”.

- Supruga je stalno sa decom i već su malo oguglali na njen povišeni ton. Uspeo sam i ja da izgradim autoritet, a kako mi je to pošlo od ruke, ne pitajte me, ni sam ne znam. Nema kod mene nikad povišenog tona. Napravio sam sistem nagrade i kazne, to drugo u retkim trenucima. Kada ih kaznim, to znači da su baš prevršili svaku meru – rekao je jednom prilikom Dejan Matić, koji sa porodicom živi na relaciji Beč – Beograd.

Upućeni tvrde da su dečaci nasledili muzikalnost od tate i strica, a popularni pevač tim povodom je izjavio:

- Pomoći ću im ako odluče da se profesionalno bave muzikom. Mislim da će to biti jedan odličan porodični kvartet.







Bračni par Matić dugo nismo videli zajedno u javnosti, ali su izuzetak napravili zbog svadbe Aleksandre Bursać i Stevana Sekulića koji su se venčali u Novom Sadu. Antonio Anhel/Ata Images