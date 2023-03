Upoznali su se na slavi, dva puta venčali i dobili Zorana i Konstantina: Pogledajte kako izgleda tajanstvena supruga Dejana Matića FOTO

Supruga Dejana Matića izbegava eksponiranje u javnosti

Najpoznatiji blizanci na našoj muzičkoj sceni, Saša i Dejan Matić, uporedo sa karijerom gradili su svoje porodice, pa se tako Saša danas može pohvaliti brakom koji traje dve decenije, dok su Dejan i Jelena Matić zajedno upola manje.

Instagram

Jelena i Dejan upoznali su se 2011. godine, na slavi kod prijatelja. Neko vreme su se družili, ali se ubrzo rodila ljubav. Venčali su se u julu 2012, prvo u Crkvi svetog Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosi, a zatim su sklopili i građanski brak.

U decembru iste godine dobili su sina Zorana, koji nosi ime svog dede, Dejanovog i Sašinog oca. Drugi sin Konstantin stigao je 2015.

Instagram

Supruga Dejana Matića svojevremeno se pojavila u spotu svog muža za pesmu „Ona je moja“, i pobrala brojne komplimente. Ipak, nije želela da se dalje eksponira u javnosti, već se posvetila porodici. Inače, Matići već godinama žive na relaciji Beč‒Beograd.





Youtube printscreen

Iako je često odsutan zbog posla, Dejan se trudi da, kada je kod kuće, sinovima bude maksimalno posvećen.

‒ Supruga je stalno sa njima i već su malo oguglali na njen povišen ton. Uspeo sam i ja da izgradim autoritet, a kako mi je to pošlo od ruke, ne pitajte me, ni sam ne znam. Nema kod mene nikada povišenog tona. Napravio sam sistem nagrade i kazne, to drugo u retkim trenucima. Kada ih ja kaznim, to znači da su baš prevršili svaku meru ‒ iskren je Dejan.

Instagram

Upućeni tvrde da su dečaci nasledili maminu lepotu i tatinu muzikalnost, a popularni pevač tim povodom je izjavio:

‒ Pomoći ću im ako odluče da se profesionalno bave muzikom. Mislim da će to biti jedan odličan porodični orkestar.