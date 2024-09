Sloboda Mićalović okreće novi list: Došlo je neko gadno vreme, moraš da zaćutiš

Sloboda Mićalović jedna je od najvoljenijih srpskih glumica, a mnogim ženama i uzor kako se treba ponašati, obući, našminkati. Marija Mladjen/ATAImages

Lepa glumica, kao što je poznato, u dugom je i srećnom braku sa Vojinom Ćetkovićem. Bliznakinje Vera i Mila, koje polako ulaze u tinejdžerske godine, centar su njihovog sveta.

Iako Sloboda Mićalović nerado govori o privatnom životu, s vremena na vreme odustane od tog stava, pa iz najdobronamernijih namera podeli neko svoje životno iskustvo ili savet.

Međutim, ispostavilo se da ne žele svi da čuju drugačije mišljenje, još manje da ga usvoje.

Gostujući u podkastu “Jednostavno roditelj”, iz ugla majke koja je podigla dve devojčice, govorila je o važnosti dojenja.

- Ja sam moju decu dojila, ali nisam imala dovoljno mleka za dve bebe. Dojila sam ih i davala dohranu u isto vreme. Mogla sam da ih dojim do petog meseca i to je bilo to.



Njene reči pojedine organizacije za prava žena, ali i mnoge korisnice društvenih mreža ispratile su burnim negodovanjem.

- Nemam ništa protiv kad žena izabere da ne doji dete, samo ne razumem zašto to ne bi radila. Ne govorim o ženama koje nemaju mleko. Ako ništa drugo kao glumica bih volela da znam, psihološki, iz čega to ide, ako se već usudiš da optužiš nas koje smo želele i imale potrebu da dojimo svoju decu - kazala je glumica. Pa se zapitala:

- Ne razumem zašto je žena ženi postala najveći neprijatelj? Ja imam ovo mišljenje, žena koja neće da doji svoje, i niko nikoga tu ne treba da linčuje.







Nakon svega Sloboda Mićalović je uputila javno izvinjenje, uz poruku: “Došlo je neko zlo vreme u kome niko ne sme ništa da kaže. Ili, pak, svako sme sve da kaže, zaslužio on tu poziciju ili ne.”

Posle tog iskustva Sloboda je odlučila da okrene drugi list.

- Baš je neko gadno vreme došlo, da moraš da zaćutiš. Ja sam relativno skoro bila osuđena sa svih strana što sam rekla da žena treba da doji dete. Bila sam osuđena od strane žena zašto sam rekla da žena treba da doji dete. Razumete li dokle to ide - glasno se zapitala Sloboda Mićalović u jednom intervjuu.