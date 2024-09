Milena Popović progovorila o sinu: Još godinu dana i Bogdan će morati da odluči, bitno je da čuje i moje mišljenje

Milena Popović je državna sekretarka u Ministarstvu turizma i omladine, istoričarka umetnosti, udovica Olivera Ivanovića. U javnosti se često pominje i kao emotivna izabranica Igora Jurića, sa kojim već dugo uživa u ljubavi. Instagram

Ona sama bi, verovatno, na prvom mestu izdvojila da je majka Bogdana Ivanovića.

Zbog tragičnog gubitka oca dečak je još u ranom detinjstvu shvatio da život nije idealan, da nema cenu, ali i da je lep.

- Bogdan je dobro dete. U februaru će napuniti 14 godina, ali kod njega pubertet još uvek nije izražen u onom prepoznatljivom, buntovnom kontekstu. Znači, ima nešto i do dečje naravi - rekla je Milena Popović, gostujući u emisiji „Želim da ti kažem” na TV B92.

- Od Olivera je nasledio neke dobre osobine – ambiciozan je i borben. Na mene je emotivan. Deci, pored svega, treba usaditi i dozu opreznosti, svest da svet nije onakav kakvim ga oni doživljavaju u ovom uzrastu.

Važno je da znaju da ih čeka mnogo prepreka, mnogo borbi, mnogo ružnih stvari i moraju se pripremiti za to. Nažalost, Bogdan je to rano shvatio.

Instagram / milena_bogdan

Mada za sina ima samo lepe reči, Milena ne krije da poput većine njegovih vršnjaka ne voli baš mnogo da uči, mada je posvećen onome što ga zanima.

- U septembru je krenuo u osmi razred. To je jedna prekretnica, naizgled mala, a zapravo velika u životu i deteta, a i roditelja. Iduće godine ga čeka matura i upis u srednju školu.

Moraće da se pripremi kao i svi ostali. Ja se nadam da ću, kao i do sada, biti apsolutno zadovoljna njegovim uspehom.





Iako do polaganja prijemnog ispita ima još dosta vremena, samim tim i prilika da se predomisli, Bogdan Ivanović za sada želi da upiše Vojnu gimnaziju.

- Najvažnije je da upiše nešto što voli jer je to put ka uspehu, ali bitno je da čuje i moje mišljenje, da sagleda sve činjenice i okolnosti. Našli smo neku zlatnu sredinu, da ja slušam šta on želi, ali i da on čuje moje stavove - priznala je ponosna majka.