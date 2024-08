Bivši muž Snežane Savić bori se za život, prijatelj otkriva: Bilo je mučno videti ga, niko ga ne zove

Bivši muž Snežane Savić bori se za život

Tokom duge i bogate karijere reditelj Dragoslav Lazić potpisao je neke od najgledanijih domaćih serija kao što su “Ljubav na seoski način”, “Muzikanti”, “Građani sela Luga”... Osim zbog profesije, medijima je bio zanimljiv i zbog privatnog života. ATA Images

Svojevremeno je bio u braku sa jednom od najlepših dama na ovim prostorima, glumicom Snežanom Savić, sa kojom ima ćerku Anitu.

Sadašnju suprugu, glumicu Draganu Turkalj upoznao je 1994. godine i vrlo brzo su počeli da žive zajedno. Venčali su se 2003, a svadba je održana u Koraćici, gde im je dom ustupio kum, legendarni Velimir Bata Živojinović.

Dragoslav Lazić i njegova 32 godine mlađa supruga dugo su se borili za potomstvo. Ona se nekoliko puta podvrgla vantelesnoj oplodnji, o čemu je javno govorila.

Blizance, ćerku Iskru i sina Lazara, dobili su kada je reditelj imao 76 godina.

ATA Images

Dragoslav Lazić, koji je rođen 1936, dugo već nije prisutan u javnosti. O razlozima zbog kojih ga nema pričao je za Blic.

- Nema me jer su me stigle godine. Ja i dalje pišem, ali sam definitivno rekao zbogom rediteljskom poslu, to je zaista naporno. Ja sam se i razboleo na snimanju serije “Zvezdara”, koju sam radio tri godine - naglasio je reditelj, pa progovorio detaljnije o svom zdravlju.

- Imam zdravstvenih problema. Slabije čujem i vidim, ali i slabije hodam. Imam Parkinsovu bolest, koja se ne leči, ali je bitno da se uspori. Ipak, i pored toga, ne odustajem od posla.





Lazićev veliki prijatelj, novinar Draško Aćimović, nedavno je za Kurir otkrio potresne detalje o zdravstvenom stanju “kralja TV humora”, kako ga je nazvao.

- Ovih dana bio sam sa suprugom u poseti ovom velikom umetniku. Bilo mi je žao, mučno, kada sam video ovog rediteljskog gorostasa kako se bori za život. Njegova divna porodica, supruga Dragana i deca Iskra i Lazar danonoćno su kraj njega.

- Žalosno je da ga niko od glumaca i kolega ne zove, a mnogim glumačkim asovima je napravio karijeru. Neka te bog čuva, Dragoslave - poručio je Draško Aćimović.