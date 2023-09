Dragoslav Lazić otkrio da ima neizlečivu bolest: Bivši muž Snežane Savić sa 76 godina dobio blizance, sad bije najtežu bitku

Bivši muž Snežane Savić ima neizlečivu bolest

Scenarista i reditelj Dragoslav Lazić, nedavno je otkrio da boluje od neizlečive bolesti zbog koje već godinama ne radi, a čini se da baš sada bije najtežu bitku. Facebook

- Nema me jer su me stigle godine. Ja i dalje pišem, ali moje projekte će takav raditi neko drugi. Definitivno sam rekao zbogom rediteljskom poslu, jer je to zaista naporan posao. Ja sam se i razboleo na snimanju serije "Zvezdara", koju sam radio tri godine.

- Imam i zdravstvenih problema. Slabije čujem i vidim, ali i slabije hodam. Imam Parkisonovu bolest, koja se ne leči, ali je bitno da se uspori. Ipak i pored toga, ne odustajem od posla - ispričao je reditelj za Blic.

Inače, Lazić je bivši suprug naše legendarne glumice Snežane Savić sa kojom je u braku dobio ćerku Anitu. Rajko Ristić

Nakon što su se Snežana i Dragoslav razveli, on se oženio glumicom Draganom Turkalj, koja je od njega mlađa čak 32 godine.

Dragoslav i Dragana su se venčali u Koraćici, u kući njihovog kuma, proslavljenog glumca Velimira - Bate Živojinovića. Godine 2003. usledilo je i crkveno venčanje u manastiru Zlatenac kod Svilajnca.





Dugo su priželjkivali da dobiju zajedničke potomke, što im se desilo tek pre nekoliko godina, kada je Dragoslav u 76. godini postao otac ćerke Iskre i sina Lazara, a Snežana je svojevremeno prokomentarisala njihove porodične odnose.

- Moj bivši suprug je dobio decu pre nešto manje od desetak godina. U normalnim sam odnosima sa njim i njegovom novom porodicom - kazala je tada Snežana.