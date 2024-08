Pukla bruka! Tošić navodno bio sa pevačicom, Karleuša joj se sada direktno obratila, umešani i olimpijci

Jelena Karleuša o Ini Gardijan

Ina Gardijan se povukla iz javnosti, onog trenutka kad su mediji počeli da pišu o njenoj navodnoj romansi sa Duškom Tošićem, koji je još uvek u braku sa pevačicom Jelenom Karleušom. Antonio Ahel/M.M.ATAImages

Ina je sinoć ponovo dospela u žižu javnosti, kada je uveseljavala srpske olimpijce u prestoničkom restoranu, a ako je verovati njenom kolegi Đaniju, ona je doslovno držala koncert i niko od prisutnih kolega od nje nije uspeo da dođe do mikrofona.

- Ja dođem u 22 sati i čekam da ispoštujem moje sportiste i moju familiju! Čekam da pevam... A velike zvezde od mojih kolega naravno održe koncert? A dogovor svi po par pesama!

Otišao u 5, nisam ni otpevao nijednu pesmu! Izvinjavam se braći i drugovima, nije fer!!! Bio tu, al' ponižen - napisao je Đani.

Odmah za njim ni manje, ni više oglasila je Jelena Karleuša koja je stala na stranu folkera Radiše Trajkovića.

- Pravda za kralja Đanija! Jel realno da niko nije oteo mikrofon nekoj nebitnoj Ini i dao ovakvom pevaču da peva? Ne postoji dan dragi moj Đani da moje društvo i ja ne pustimo tvoje pesme! - napisala je JK.





Nakon što su u javnost dospeli navodi da je nova devojka Duška Tošića, Ina Gardijan je odlučila da se povuče iz javnosti i posveti se sebi.

Kako se tada pisalo, još uvek zakoniti suprug Jelene Karleuše je navodno uplovio u romansu sa sedam godina mlađom Inom.

Tošić i pevačica navodno su viđeni u oktorbu prošle godine kako razmenjuju nežnosti na jednoj privatnoj zabavi. Njih dvoje često zajedno putuju i nerazdvojni su, tvrdio je tada dalje neimenovani izvor za Informer.

Ina je odmah reagovala na ove navode i oštro demantovala vezu sa fudbalerom.

– Molim vas da to ne pišete jer to nije istina. Poslale su mi drugarice i jedino što mogu da kažem jeste da to nema veze s vezom – rekla je Ina za Informer, a uskoro je usledila i reakcija Jelene Karleuše na ove navode.

Ina se nakon toga zaista retko oglašavala na društvenim mrežama, ali danas je napravila izuzetak.

