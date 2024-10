Seka Aleksić sa knedlom u grlu: Kako dani prolaze, sve više patim, umreću sa tim

Otac Seke Aleksić, Milorad, godinama nije bio prisutan u njenom životu nakon što se razveo od njene majke.

Nebrojano puta pevačica je govorila o tome koliko je patila što u nekim najvažnijim životnim situacijama nije imala tu očinsku figuru, ali su se ipak kasnije zbližili.

Sekin tata preminuo je pre nešto više od šest godina, na Badnji dan 2018. godine, a ona je bila uz njega do njegovog poslednjeg daha.

Kako je istakla nedavno gostujući u emisiji kod koleginice Goce Tržan, kako dani prolaze njoj otac sve više nedostaje.

- Što sam starija sve više patim za tatom. Moj tata nije živ, ali ja i dalje patim za očinskom ljubavi i mislim da ću umreti sa tim.

Ja nisam tati bukvalno do pred smrt, onako, oprostila u smislu izbacila to iz sebe. Što nije bio sa mnom, što je moje detinjstvo bilo jako teško.

Otac Seke Aleksić nakon razvoda od njene majke odselio se u Austriju gde je godinama živeo, a kako u to doba nije bilo mobilnih telefona oni su izgubili svaki kontakt.

Jednom prilikom pevačica je otkrila kako je izgledao njihov susret posle toliko godina kada ga je pronašla u austrijskoj prestonici:







- Moj tata je bio generalno emotivan čovek. On je mogao da zaplače kada vidi siroče na ulici da prosi. Takav je bio i ja sam to poprimila na njega, ja sam ista takva. Antonio Ahel/ATAImages

Mene stvarno te neke potresne slike vezane za decu, bukvalno me izuju iz cipela, bukvalno na takve tužne situacije meni treba malo vremena da dođem sebi, verovatno i zbog tog mog detinjstva me to još više potresa, ali taj naš susret je bio jako, jako stresan i za njega i za mene.

Mi smo se dva sata samo grlili i plakali - priča Seka pokušavajući da ne otkriva detalje jer su suze počele da naviru na oči.