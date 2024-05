Tamara Vučić otvoreno o najvećem strahu: Vukan je sa devet meseci počeo da...

Tamara Vučić na konferenciji o mentalnom zdravlju

Maj je mesec posvećen mentalnom zdravlju, a u Beogradu je tim povodom organizovana i jedna posebna međunarodna konferencija koja je izazvala veliku pažnju.

Tamara Vučić, supruga predsednika Srbije, ugostila je svoje koleginice iz nekoliko zemalja i stručnjake s kojima je razmenila iskustva o ovoj delikatnoj temi.

Miloš Nadaždin

“Nikada ne treba da zanemarimo snagu i moć osmeha i pogleda punog razumevanja", istakla je prva dama, između ostalog.

"Ne možete da znate šta se dešava u srcu i glavi nekoga ko upravo prolazi pored vas, nekoga ko razgovara s vama i, iako se osmehuje, možda traži znak, neki trag ljubaznosti koji će mu pomoći da pregura dan."

Na panel diskusiji pod nazivom “Mentalno zdravlje dece i mladih – investicija u budućnost" Tamara je naglasila da moramo da se fokusiramo na rani razvoj dece.

Pričala je i o sopstvenom iskustvu sa sinom Vukanom, čije ponašanje ju je, kako je otkrila, u jednom trenutku prilično uplašilo. Instagram

- Vodite računa o svim tim pragovima koje dete mora da prođe, posebno u prvih godinu dana. Ja sam to revnosno pratila, kontrolisala... Kada je imao devet meseci, počeo je da vrti glavom. Naravno da sam se uplašila. Snimila sam ga telefonom, jer sam verovala da, kad odemo kod pedijatra, on to ponoviti neće.

Snimak je pokazala Vukanovom pedijatru, kojem je odmah bilo jasno o čemu se radi.





- On je čovek od znanja i iskustva, samo me je pogledao i mirno rekao: „Pa igra se, Tamara. Dete se igra.“ Ne mogu da vam objasnim kakvo olakšanje sam osetila - priznala je prva dama.

- U tom trenutku sam shvatila kolika je važnost stručnjaka i poželela da svaki roditelj ima tu mogućnost da razgovara sa ekspertom koji će mu reći „Nemojte da brinete, sve je u redu“. Ili, ako ne može to, onda bar da kaže „ovo ćemo da pratimo“...