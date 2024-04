Poslednju Ognjenovu fotografiju objavila nakon razvoda: Bojana tada otkrila istinu o odnosu

Bojana Janković preminula je iznenada u 46. godini, a nekadašnja voditeljka biće sahranjena u petak, 26. aprila, u 14.30 na Novom groblju u Beogradu.

Među ožalošćenima su sestra Ivana, braća Andreja i Uroš, ćerke Zoja i Iskra.

Takođe, potpisani su i drugi članovi porodice i prijatelji, a među njima našlo se i ime bivšeg Bojaninog supruga Ognjena, od koga se razvela nakon 15 godina braka.

Iako je od razvoda prošlo više od dve godine, Bojana je sve do poslednjeg daha ostala u dobrim odnosima sa Ognjenom, što je i voditeljka potvrdila prošlog juna na svom Instagram profilu, i to je bila ujedno poslednja fotografija bivšeg supruga koju je objavila. Privatna arhiva

„Moja krv. Moj brat, moja porodica. Najbolji otac i najbolji čovek na svetu. Moj bivši muž i najveći oslonac u životu. Dobri moj Ogi“, napisala je uz sliku muzičara, koji je sada u vezi sa glumicom Milenom Radulović.

Ognjen ju je tada napustio, a ovako je nekada govorio o bivšoj supruzi.

- Upoznao nas je jedan od mojih najboljih prijatelja, Milan, koji je sad, nažalost, pokojni, i to našoj priči daje malu filmsku notu.

- To je bilo kod njega u lokalu koji je držao i on je rekao da mora da nas upozna, kao da je procenio da ćemo da legnemo jedno drugom. To je bio sudbinski susret - otkrio je Janković i dodao:

- Dete sam razvedenih roditelja. Ipak, moji su pravi primer da je uvek bolji dobar razvod nego loš brak.





Imao sam zdrav odnos sa roditeljima i posle razvoda. Imam dve ćerke, Zoju i Iskru.

Drugo dete sam dobio posle “Survajvera”. Iskra ima dara i želi da trenira fudbal, pa smo otišli da je upišemo na fudbal u FK "Dorćol", kod Miće Sovtića. Instagram _bojaaana_

- Pored sporta, svira i violinu. Zoja je već prava devojka. Trenira odbojku i mislim da će u tom sportu biti veoma uspešna. Ona je kreativna duša.

Važno je decu vaspitati i pričati s njima. Više sam naučio od svoje dece nego od starijih - rekao je Ognjen tada.