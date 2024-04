Ćerka Gige Moravca ludo zaljubljena! Mina ponosno pokazala zgodnog dečka, znate ga sa televizije

Glumica Mina Nikolić u medijima se uglavnom pojavljivala kada je imala nešto da kaže na temu profesionalnog angažmana. Gledali smo je u filmu “Pored nas”, u “Survajveru”, a nije se ustručavala ni da govori kako, dok čeka uloge, radi u kafiću. Dečko Mine Nikolić nije se pominjao. Boško Karanović

Na pitanje ima li udvarača po povratku iz Dominikanske Republike, možda i putem društvenih mreža, Mina je za HELLO! rekla:

– Nisam tip devojke koja na takav način privlači muškarce. Mislim da se moja harizma i ono nešto iz čega dolazi moja privlačnost, može prepoznati tek uživo. Možda se nešto desi uživo, ali preko Instagrama teško.

Da li je dečko Mine Nikolić u njen život ušao preko Instagrama nije nam poznato, ali na njenom profilu odnedavno se mogu videti fotografije simpatičnog mladića.

Reč je o Danijelu Mihailoviću za koga je šira javnost čula 2011. Te godine trijumfovao je kao model na takmičenju Best Model of the World, koje je održano u Plovdivu.

U biografiji, u to vreme dvadesetdvogodišnjeg Danijela, pisalo je da je student Fakulteta organizacionih nauka, kao i da se profesionalno bavi bodifitnesom.

Modeling mu je doneo brojne pozive za revije, pa je prošetao pistom i na Nedelji mode u Milanu.

U međuvremenu se pojavio u nekoliko muzičkih spotova, a prvi koji je snimio bio je za pesmu Tijane Dapčević “Gool”.

“Ambiciozan, uporan, posvećen i duhovit”, reči su kojima je sebe, tada, opisivao dečko Mine Nikolić.





Na pitanje u kom pravcu bi voleo da se u budućnosti razvija njegova karijera, Danijel Mihailović je odgovorio:

– Voleo bih da proputujem svet preko manekenstva, a zatim da otvorim teretanu u Beogradu, jer mislim da sam stručan u toj oblasti.