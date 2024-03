Ceca Ražnatović o razvodu Tonija i Dragane: Ovakve reči ne treba nikad da joj zaboravi...

Ceca Ražnatović o razvodu Tonija i Dragane

Nakon vesti o razvodu Dragane Mirković i Tonija Bijelića, estradne ličnosti mahom su podržale kolegincu u procesu koji je jedan od najvećih prekretnica u životu mnogih. Antonio Ahel/ATAImages

Brak dug 24 godine uskoro će biti okončan, a povodom toga Dragana Mirković je izdala zvanično saopštenje u kome je navela da su nesuglasice eskalirale, te da uprkos svim pokušajima da zajednica opstane, do toga nije došlo.

Supružnici navodno tri godine ne žive zajedno, deca Manuela i Marko na sve načine pokušavaju majci da olakšaju ovaj težak period, pa su je tako pratili na turnejama, a nedavno su zajedno bili u poseti manastiru Ostrog.

Povodom životne situacije u kojoj se našla porodica Dragane Mirković, oglasio se veliki broj poznatih ličnosti, koje su dale podršku koleginici, a među njima našla se i Ceca Ražnatović.

Ona je u svom stilu, pre početka snimanja emisije "Zvezde Granda", prokomentarisala vest o razvodu Tonija i Dragane, pred kamerama srpskih medija.

- Ne znam šta se dešava u nečijim životima, niti me to zanima. Uvek je pretužno kada se jedna porodica rastura i nikome to ne želim. Naravno da sam uz koleginicu - rekla je Ceca. Antonio Ahel/ATA Images