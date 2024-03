Deca nam se rađala! Darija Kisić podelila predivnu vest, porodica iznad svega

Darija Kisić podelila predivnu vest

Iako je često prisutna u medijima i aktivna na društvenim mrežama, o privatnom životu Darije Kisić malo se zna. Miloš Tešić/ATA Images

Doskorašnja ministarka za brigu o porodici i demografiju ipak u svakoj prilici jasno stavi do znanja da joj je porodica iznad svega. Na prvom mestu joj je ćerka Tina Tepavčević, na koju je beskrajno ponosna.

Jedinica Darije Kisić upisala je Medicinski fakultet. Posle bake koja je pedijatar, i mame koja je epidemiolog, Tina će biti treća generacija lekara u porodici.

Među Instagram-objavama Darije Kisić mogu se naći obaveštenja o izgradnji vrtića i dečjih igrališta, sportskih terena, naporima države da se obezbede što bolji uslovi za odrastanje i bezbrižno detinjstvo najmlađih stanovnika naše zemlje. Miloš Tešić/ATA Images

Najnoviji post započela je rečima:

“Predivna vest za našu Srbiju.” Zatim je pojasnila na šta se to odnosi.

“U februaru ove godine rođeno je 95 beba više nego istog meseca prošle godine. Nema lepšeg načina da završimo mart, nego sa ovom, najlepšom statistikom i sa željom da svakog narednog meseca bude još više novorođenih beba.

Za to radimo, za to gradimo, za to se borimo svakodnevno svim merama koje realizujemo u našoj zemlji, sa jednim zajedničkim ciljem – da nam se rađa što više dece.Srbijo, deca nam se rađala”, poručila je na kraju objave Darija Kisić.