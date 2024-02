Sećate li se Bucke iz Zvezda Granda? Smršala je 40 kilograma, ofarbala se u plavo i postala druga žena

Slađana Đorđević Bucka druga žena

Iako je u trećoj sezoni "Zvezda Granda", davne 2007. godine, pobedio Dušan Svilar, mnogi se još uvek sećaju upečatljivog stasa i glasa Slađane Đorđević Bucke. Youtube Screenshot

- Svi misle, kad vide gojaznu osobu, da je to zato što mnogo jede. Kod mene je razlog bio zdravstveni problem. Tačnije, štitna žlezda mi je “podivljala”. To je došlo do izražaja 2016. godine, a onda sam potražila pomoć - pojasnila je u jednom intervjuu koji je pravi razlog njene prekomerne težine.

Uprkos tome što nije izgledala poput većine pevačica na našoj sceni, Bucka je pridobila velike simpatije publike.

Svi su očekivali da nastavi karijeru na talasu popularnosti koji su joj donele "Zvezde Granda", ali je ona jednostavno nestala. Youtube Screenshot

Slađana Đorđević Bucka u međuvremenu se posvetila učenju.

Prvo je završila školu za negu lepote i otvorila frizerski salon. Zatim se posvetila pedagogiji.

- Ja sam diplomirani etnomuzikolog, ali nisam mogla da nađem posao u prosveti. Godinu dana sam stažirala u privatnom vrtiću. Deca su sjajan izvor inspiracije - kazala je pevačica, koja je prošle godine snimila povratničku pesmu “Sin”.

Slađana Đorđević Bucka danas izgleda bitno drugačije nego pre 17 godina, kada smo je upoznali. U međuvremenu je smršala čak četrdeset kilograma.





“Prva faza uspeha je kad prevaziđeš samog sebe. I tek kada stignu rezultati, shvatiš koliko si jak. Idemo dalje, do sledećeg cilja”, reči su Slađane Đorđević Bucke iz 2018. godine, kada je već imala tridesetak kilograma manje.

Novi struk ispratio je i novi imidž. Pevačica sada ima dugu plavu kosu i atraktivno izgleda, i nimalo ne podseća na onu Bucku iz 2007. godine. Instagram/sladjana_djordjevic_bucka