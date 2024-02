Kakav izbor! Ovaj glumac će igrati Zorana Đinđića u seriji Sablja, a evo i ko su vođe Zemunskog klana

Serija Sablja o kojoj ovih dana ne prestaje da se govori uskoro stiže na male ekrane.

Od 24. februara, subotom i nedeljom, na Prvom programu RTS-a, pratićemo politički triler od osam epizoda koji se bavi ubistvom premijera Zorana Đinđića, kao i događajima pre i posle 12. marta 2003. godine. Profimedia

Držeći se faktografije, ali uz umetničku slobodu, kreatori serije Vladimir Tagić i Goran Stanković (dvojac dobro poznat TV publici po seriji Jutro će promeniti sve).

Potrudili su se da daju presek društveno-političke situacije u zemlji od devedesetih do dvehiljaditih godina i da dočaraju atmosferu neizvesnosti koja je vladala te 2003. godine u Srbiji.

U iščekivanju prve epizode, predstavljamo glumačku podelu serije Sablja, prenosi RTS.

U glavnim ulogama gledaćemo Dragana Mićanovića kao premijera Zorana Đinđića, Milicu Gojković kao novinarku Danicu Mandić, Ljubomira Bandovića kao policajca Borisa Rakića i Lazara Tasića kao Uroša Ristića – Malog.

Antonio Ahel/ATAImages

Feđa Štukan igra policajca sa kojim Boris (Bandović) radi na slučaju ubistva premijera, a ulogu Daničine (Gojković) majke maestralno je odigrala Jasna Đuričić.

Kada je o likovima i predstavljenim događajima reč, autori ističu da je u pitanju dramska interpretacija stvarnih događaja – plod mašte i kreativne slobode.

Ipak, kako se radi o bliskoj istoriji, mnogi junaci serije zasnovani su na stvarnim ličnostima. Svakako će biti zanimljivo pogledati kako su se poznati glumci snašli u ulogama ličnosti koje su godinama punile novinske stupce u rublikama od politike do crne hronike.





Profimedia

Marko Grabež tumači lik Čedomira Jovanovića, Bebu Popovića igra Marko Marković, Ružicu Đinđić Tihana Lazović, Dušana Mihajlovića Srđan Miletić, Zorana Živkovića Igor Borojević, Radeta Bulatovića igra Miodrag Krčmarik, Radeta Markovića Gojko Baletić, Jovicu Stanišića Izudin Bajrović, a Vojislava Koštunicu Predrag Bjelac.

U priči o ubistvu premijera i akciji Sablja neizostavni su i likovi Milorada Ulemeka Legije (tumači ga Sergej Trifunović), Mileta Lukovića Kuma (Miloš Timotijević), Dušana Spasojevića Duće (Bojan Navojec), braće Simović (Marko Gizdavić i Nenad Heraković). Antonio Ahel / ATA Images

Sretka Kalinića (Dino Bajrović), Zvezdana Jovanovića (Bojan Krivokapić), Dejana Milenkovića Bagzija (Miloš Đurović), Ljubiše Buhe Čumeta (Ljubiša Miličić), Ljiljane Buhe (Anđelika Simić)...

Uz navedena imena, iz epizode u epizodu pojavljuju se brojni glumci iz Srbije i inostranstva – Jasmin Geljo, Zlatko Burić, Vahid Džanković, Dolya Gavanski, Bojan Žirović, Peđa Marjanović, Muhamed Hadžović, Marija Škaričić, Mirsad Tuka, Dejan Tončić, Dragana Varagić, Linda Rousseva...

Reditelji serije su Goran Stanković i Vladimir Tagić, a scenaristi Dejan Prćić, Marjan Alčevski, Maja Pelević, Vladimir Tagić i Goran Stanković.

Produkciju serije potpisuju RTS i "This and That Productions".

Prvi zvanični trejler serije Sablja biće objavljen u petak, 9. februara, na Jutjub kanalu RTS Prikazuje u 10.00.