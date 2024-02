Džej bi plakao od sreće: Ćerka Marija u drugom stanju, ponosna baka otkrila pol bebe

Džejova ćerka trudna, u njihov dom dolazi...

Džejovu ćerku Mariju Ramadanovski nedavno smo mogli da vidimo na premijeri filma "Nedelja", kada je sa suprugom Stefanom Davidovićem i članovima porodice pozirala na crvenom tepihu. ATA Images

Marija je bila prepuna utisaka o filmu o svom tati, i navela je šta joj je jedino zasmetalo u ovom naslovu koji je doživeo veliki uspeh.

Sada nam stižu izuzetno lepe vesti iz njenog doma - Marija je u drugom stanju. ATA Images

Na društvenim mrežama osvanula je fotografija u kojoj je Džejova ćerka u uskoj haljini koja pokazuje prelepi stomačić.

Fotografiju je podelila Stefanova majka, ponosna baka, koja je poručila da će dobiti unuku, tako da je otkriveno da Marija čeka čerku.

Instagram

Podsetimo, Marija se nakon što je gledala film o Džeju prisetila i životnih lekcija koje je naučila od oca.

„Moj otac nikada nije težio ka tome da bude zvezda, legenda… on je uvek pričao da ti to sam Bog da. U filmu se vidi isto da je on u domu pevao, te da niko nije mogao da pretpostavi ko će on postati kasnije. Time se i ja vodim u životu. Sve je do sudbine i do Boga. Kako je rečeno, tako će i biti“, rekla je ona. ATA Images