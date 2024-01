Od etna do savremenog zvuka, objavljene sve numere za „Pesmu za Evroviziju”: Koja vam se najviše sviđa?

Pesma za Evroviziju uskoro se održava, ovo su numere

Nacionalno takmičenje za odabir numere koja će nas ove godine predstavljati na Evroviziji u Malmeu zvanično se zahuktava, a danas je objavljeno svih 28 numera koje će se nadmetati na „Pesmi za Evroviziju”. ATA Images

Selekciona komisija RTS-a je za učešće na festivalu „Pesma za Evroviziju 2024.” odabrala 28 kompozicija i one su sada dostupne na zvaničnom Jutjub kanalu RTS-a.

Pred vama su sve numere, i ponovo ima za svakoga ponešto.

Čini se da će i ove godine takmičenje biti napeto. Ata Images

Nemanja Radošević – Jutra bez tebe

Bojana x David – No No No





Marko Mandić – Dno

Dušan Kurtić – Zbog tebe živim

Milan Bujaković – Moje tvoje

Hydrogen – Nemoguća misija

Kat Dosa – Tajni začin

Filarri – Ko je ta žena?

M.IRA – Percepcija



Saša Báša i Virtual Ritual – Elektroljubav

Lena Kovačević – Zovi me Lena

Hristina – Bedem



Kavala – Vavilon

Martina Vrbos – Da me voliš

Breskvica – Orlovo gnezdo

Ivana Vladović – Jaka

Keni nije mrtav – Dijamanti

Zejna – Najbolja

Konstrakta – Novo, bolje

Iva Lorens – Dom

Yanx – Kolo

Chai – Sama

Zorja – Lik u ogledalu

Durlanski – Muzika

Nadia – Sudari

Džordži – Luna park

Teya Dora – Ramonda

Filip Baloš – Duga je noć

Podsetimo, biće održana dva polufinala, 27. i 29. februara, u kojima će nastupiti po 14 takmičara, a po najboljih osam plasiraće se u finale koje će se održati 2. marta. ATA Images