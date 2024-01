Nema većeg poniženja, zabranili su mi... Naša pevačica doživela akušersko nasilje

Ana Bebić doživela akušersko nasilje

Otkako je pre skoro sedam godina izabraniku Ivanu Đoliću izgovorila sudbonosno „da“, a ubrzo potom se ostvarila kao majka, Ana Bebić povukla se iz javnog života i potpuno posvetila porodici.

Sinovi Matija i Andrija centar su njenog sveta, ali ih drži dalje od očiju javnosti i retko deli njihove zajedničke trenutke.

Iako danas uživa sa svojom porodicom, pevačica je prošla kroz akušersko nasilje o kome se ovih dana govori mnogo, zbog slučaja porodilje u Sremskoj Mitrovici, koja je optužila lekara opšte bolnice u tom gradu za akušersko nasilje nakon kojeg je njena beba preminula. ATA Images

Naime, pevačica Ana Bebić i advokat Branko Aleksić gostovali su u emisiji “Ako progovorim” na K1 televiziji, čija je tema bila akušersko nasilje.

- Sa prvim sinom sam imala problem. Imala sam kontrakcije, a doktor je u bio u fazonu: ma, nije ti ništa. Rekla sam doktoru da mora da me stavi na CTG da vidi.

Ostavio me je da ležim i povremeno je govorio: nije ti ništa. Posle pola sata kada je krenula ozbiljna kontrakcija on se pravio nezainteresovan i vratio me u sobu - započela je svoju priču Ana Bebić za K1 televiziju.

Ona je napomenula da se njen sin Matija rodio 20 dana ranije, iako se njena doktorka borila da ga što duže zadrži u stomaku, kako bi mu se pluća razvila.

- Otišla sam kod doktora i rekla da me stvarno boli. Bilo je oko 11 časova uveče, jedva je pristao da me pregleda. Kada me je pogledao ja sam već bila otvorena. Brzo dole, brzo dole, ovo je već sve krenulo, bile su njegove reči - objasnila je pevačica.





- Zabranili su mi da vičem dok su trajale porođajne muke, pa na sve to guranje bebe. Baš mi je bilo nekako teško, iako je to bio upravo najlepši momenat u mom životu - rekla je Ana Bebić. Luka Šarac

Pevačica je dalje objasnila kako je tekao sam porođaj.

- Mene su stavili na krevet, a preko puta čujem ženu koja urla i porađa se, dok su pored nas sedeli jedan fini mladi doktor, medicinski tehničar, medicinska sestra i pili su kafu, a ja sam tako raskrečena čekala da se moj sin spusti.

- Nema većeg poniženja za ženu. Meni je to bilo toliko neprijatno. Prvi put javno govorim o tome - rekla je Ana Bebić za emisiju “Ako progovorim” na K1 televiziji.

Goca Tržan je tada upitala advokata Branka Aleksića kako porodilja može da dokaže pred sudom da je nad njom vršeno zlostavljanje.

- U zvaničnom sudskom postupku i odgovarajućim dokaznim sredstvom - rekao je on.

Advokat Aleksić je otkrio da je daleko veći broj tužbi rešio u korist oštećenih, nego što se stiče utisak u javnosti u poslednjih 10 godina.