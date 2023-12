Bil Gejts iznenadio predviđanjem za 2024. godinu: Evo šta tvrdi milijarder, svi smo pogođeni

Predviđanje Bila Gejtsa za 2024. godinu je veoma interesantno

Milijarder Bil Gejts izneo je svoja predviđanja za 2024. godinu, naglašavajući razvoj veštačke inteligencije, i to posebno u medicini i obrazovanju.

– Inovacije su razlog zbog kojeg su se naši životi toliko poboljšali tokom prošlog veka. Od struje i automobila do medicine i aviona – inovacije su učinile svet boljim – napisao je Gejts na svom internet blogu.

Photo by Bennett Raglin/Getty Images for The New York Times